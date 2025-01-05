Magnum Resort Sanur

Atemberaubendes Projekt am wertvollsten Ort Balis, Sanur, von einem bekannten Entwickler. Liegt an einem Strand mit direktem Zugang.

Der wunderschöne Strand von Sanur und die besten Restaurants, Sportmöglichkeiten, der Yachthafen und andere Aktivitäten sind zu Fuß erreichbar.

Wohnanlage in TOP-Lage, mit großzügigem Poolbereich und privatem Beachclub mit Blick auf das Meer!

Wohnungen mit kompletter Ausstattung, Möbeln und Geräten. Die Gesamtfläche beträgt 101 m², mit einem Schlafzimmer, einem Küchenbereich, einem Wohnbereich und einer großen Terrasse mit Whirlpool und Sonnenbad. Panoramafenster mit toller Aussicht!

Der Komplex wird über eine professionelle Verwaltungsgesellschaft verfügen, die sich um alle Belange im Zusammenhang mit der Instandhaltung und Vermietung der Wohnungen kümmert und Ihnen so eine gute Rentabilität sichert. Sie können die Wohnungen auch zu jeder Jahreszeit ohne Einschränkungen selbst nutzen.

Erbbaurecht für 50+30 Jahre!

Das Objekt hat ein großes Preissteigerungspotenzial!

*Preise variieren je nach Etage und Aussicht.

Es gibt einen Ratenzahlungsplan bis zum Ende der Bauarbeiten.

Jede Zahlungsart. Remote-Transaktionen sind möglich.