Magnum Resort Sanur

Sanur, Indonesien
von
$410,000
24.09.25
$410,000
29.02.24
$380,000
BTC
4.8768684
ETH
255.6175224
USDT
405 360.6473906
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
14 1
ID: 16042
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Stadt
    Denpasar
  • Stadt
    Sanur

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Über den Komplex

Atemberaubendes Projekt am wertvollsten Ort Balis, Sanur, von einem bekannten Entwickler. Liegt an einem Strand mit direktem Zugang.

Der wunderschöne Strand von Sanur und die besten Restaurants, Sportmöglichkeiten, der Yachthafen und andere Aktivitäten sind zu Fuß erreichbar.

Wohnanlage in TOP-Lage, mit großzügigem Poolbereich und privatem Beachclub mit Blick auf das Meer!

Wohnungen mit kompletter Ausstattung, Möbeln und Geräten. Die Gesamtfläche beträgt 101 m², mit einem Schlafzimmer, einem Küchenbereich, einem Wohnbereich und einer großen Terrasse mit Whirlpool und Sonnenbad. Panoramafenster mit toller Aussicht!

Der Komplex wird über eine professionelle Verwaltungsgesellschaft verfügen, die sich um alle Belange im Zusammenhang mit der Instandhaltung und Vermietung der Wohnungen kümmert und Ihnen so eine gute Rentabilität sichert. Sie können die Wohnungen auch zu jeder Jahreszeit ohne Einschränkungen selbst nutzen.

Erbbaurecht für 50+30 Jahre!

Das Objekt hat ein großes Preissteigerungspotenzial!

*Preise variieren je nach Etage und Aussicht.

Es gibt einen Ratenzahlungsplan bis zum Ende der Bauarbeiten.

Jede Zahlungsart. Remote-Transaktionen sind möglich.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 101.0
Preis pro m², USD 4,059
Wohnungspreis, USD 410,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 202.0
Preis pro m², USD 3,861
Wohnungspreis, USD 780,000
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 337.0
Preis pro m², USD 10,386
Wohnungspreis, USD 3,50M

Standort auf der Karte

Sanur, Indonesien

Video-Review von aparthotel Magnum Resort Sanur

