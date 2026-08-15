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Studio 1 zimmer in Ungasan, Indonesien
Studio 1 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/3
Das Projekt befindet sich an der “Instagramable” Küste auf 27 Hektar und besteht aus Villen,…
$132,000
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Wohnung 1 zimmer in Kutuh, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
Fertige Wohnung mit einer Dachterrasse in der Nähe von Pandawa Beach!Die Wohnung im RAHYA Vi…
$192,000
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DDA Real Estate
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Wohnung in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung
Kuta Selatan, Indonesien
$109,589
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International real estate agency Habita
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 1 Schlafzimmer in Tibubeneng, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tibubeneng, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Dies ist ein scharfer, voll möblierter 1-Zimmer-Loft, der im Jahr 2020 gebaut wurde, der übe…
$105,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pejeng Kangin, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pejeng Kangin, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Diese tropische moderne Villa liegt tief in einer ruhigen Dschungel-Einstellung, wo Fluss un…
$198,000
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Wohnung in Ungasan, Indonesien
Wohnung
Ungasan, Indonesien
Zwei Dreibettzimmer zeitgenössische Balinesische Villen in Ungasan, eine kurze Fahrt von den…
$230,000
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Batukandik, Indonesien
Wohnung
Batukandik, Indonesien
Ein- und Zwei-Zimmer-Architekturvillen in Bingin, zu Fuß zu den Klippen und Surfen. Sculptur…
$209,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Kompaktes Open-Plan-Studio mit privatem Balkon, in einer risikoarmen, Resort-Stil Entwicklun…
$101,884
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Studio in Canggu, Indonesien
Studio
Canggu, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 4
XO Projekt I Canggu Villen und Apartments zum Verkauf in Changu, BaliLuxusvillen und Apartme…
$160,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Penestanan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Penestanan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Die Premium-Einzimmer-Tier in dieser Penestanan-Enklave, sitzen auf den Grundstücken mit ein…
$159,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tabanan, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tabanan, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 258 m²
Die 4BR mit River View ist Nuanu Soft-Brutalist Villas' Top-Tier-Release, nur 4 Villen entla…
$1,45M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pecatu, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Diese 2024 gebaute Villa in Pecatu ist für Investoren gebaut, die ernsthaft über Renditen. D…
$262,500
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Beraban, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Beraban, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Preispflichtig bei IDR 4,210,000,000 (USD 258,100), bietet Kediri in einem der am schnellste…
$258,100
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Wohnung in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung
Kuta Selatan, Indonesien
Kompakte mediterrane Villen mit einem Schlafzimmer in Pecatu, zu Fuß zu Cafés und eine kurze…
$115,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ungasan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Dies ist eine scharfe Off-Plan-Villa auf der Bukit-Halbinsel, bei $146.000 auf einem 27-jähr…
$146,000
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Wohnung 3 zimmer in Tibubeneng, Indonesien
Wohnung 3 zimmer
Tibubeneng, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 4/4
**MAGNUM RESORT BERAWA** is an exclusive premium-class complex located in the very heart of …
$840,000
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ESTABRO
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Penthouse in Ubud, Indonesien
Penthouse
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 58 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$159,500
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 1 zimmer in Sanur, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Sanur, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 2/4
Atemberaubendes Projekt am wertvollsten Ort Balis, Sanur, von einem bekannten Entwickler. Li…
$410,000
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ESTABRO
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Eine luxuriöse Vier-Zimmer-Wellness-Villa aus einer Boutique-Freehold-Klippeside-Release, di…
$1,05M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cemagi, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cemagi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Dieses Zweitgeschoss-Studio erfasst den Off-Plan Sweet Spot: Sie sperren jetzt in $79.000 Pr…
$79,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pecatu, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Diese kompakte, moderne Wohnung befindet sich im Tourismusrevier von Bingin, wo das kurzfris…
$119,000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 139 m²
Eine fertiggestellte 3-Zimmer-Pool-Villa in einer verwalteten Villa in Sanur, die Ende 2025 …
$521,250
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Wohnung in Tibubeneng, Indonesien
Wohnung
Tibubeneng, Indonesien
Ein Erwachsene-nur Leasing-Komplex in Berawa, 7 Minuten vom Berawa Beach und in der Nähe von…
$190,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Abiansemal, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Abiansemal, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 284 m²
Diese moderne balinesische Fusionsvilla befindet sich auf 639 Quadratmetern privilegiertem W…
$360,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ubud District, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ubud District, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Ein 73,7 m2 Apartment mit 2 Schlafzimmern in einer Boutique mit 44-Key-Service-Residenz über…
$175,000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tabanan, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tabanan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 235 m²
Die 3BR ist die Mid-Tier-Release in Nuanu Soft-Brutalist Villas, 5 Villen für Käufer, die Vo…
$862,500
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Wohnung in Benoa, Indonesien
Wohnung
Benoa, Indonesien
Die zweite Phase einer verwalteten Resort-Gemeinschaft in Nusa Dua, auf Balis südlichen Buki…
$82,375
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cemagi, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cemagi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Helle, intelligent eingerichtete Ein-Zimmer-Wohnung mit Garten-Level Charme und echten Sonne…
$89,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Canggu, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Canggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Diese Japandi Villa vervollständigt Q1 2026 als verfeinertes, vollständig eingeschlossenes H…
$197,500
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Bädern, offene Wohn-Esszimmer und einen privaten Balkon, in ein…
$329,648
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