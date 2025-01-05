  1. Realting.com
  4. Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Bukit, Indonesien
von
$112,900
10
ID: 27552
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 001175
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 05.09.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Karangasem
  • Stadt
    Kecamatan Karangasem
  • Dorf
    Bukit

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!

Unser Premium Boutique-Hotel befindet sich in einer der besten Lagen in Bali - 400 Meter vom Strand Melasti, Bukit entfernt.

Das Projekt umfasst 90 Einheiten, entworfen mit einem Schwerpunkt auf einzigartigem Stil, Panoramablick, hohem Serviceniveau.

Der Hotelkomplex wird Teil der Sammlung von Hotels des internationalen Netzwerks Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts ist ein globales Netzwerk von über 9.000 Hotels in 95 Ländern.

  • Anzahl der Schlafzimmer: Studios, 1
  • Fläche: 22 m2 - 65 m2
  • Einrichtung: voll

Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, darunter moderne Möbel, Geräte und Annehmlichkeiten.

Preis:

  • 1-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 29-36 m2, Kosten von 112,900 USD
  • 2-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 54-65 m2, Kosten von 239.000 USD

Für Investoren:

  • Ergebnis: Profitieren Sie von 30%
  • Miete: Ein stabiles Einkommen von bis zu 16% sichern

Ein Geschäft, das keine Beteiligung am Prozess erfordert!
Es wird eine mobile Anwendung geben, in der Investoren Belegung und Rentabilität online sehen können!

Anzahlung 30%
No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.

Fertigstellung: 2. Quartal 2027.

Infrastruktur:

  • Infinity Pool
  • Spa Zentrum
  • Geräumiges Restaurant
  • Arbeitsstelle
  • Dach mit Terrasse
  • Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.

Standort auf der Karte

Bukit, Indonesien

Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
