Wohnkomplex Y-WAY

Komplett möblierte Wohnungen mit schlüsselfertiger Fertigstellung.
Die Amortisationszeit beträgt 5-6 Jahre. 5 Jahre Garantie auf das Objekt.
Der Wohnkomplex liegt nur 200 Meter vom Meer entfernt, im malerischen Seseh-Viertel, in der vielversprechendsten Lage von Canggu.
Komplexe Annehmlichkeiten:
- Infinity-Pool mit Blick auf das Meer;
- Kino;
- Grillplatz;
- Parkplatz;
- Erholungsgebiet;
- 1 Minute zum Strand;
- Das Zentrum von Canggu liegt 10 Minuten vom Komplex entfernt;
- Nur wenige Gehminuten von Cafés und Restaurants entfernt.
Anzahlung 25 %. Jährlicher Ratenzahlungsplan ohne Zinsen mit monatlichen Zahlungen.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir wählen eine Immobilie nach Ihren Wünschen aus. Wir organisieren eine sichere Transaktion mit dem Entwickler!
*Der angegebene Preis gilt vom 13. März 2024