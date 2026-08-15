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Investment Hotel Room in X Hotel, Bali Yield up to 13–14% per annum | Payback 7–8 years | Affordable hotel investment entry Nuanu Creative City, Bali in Tabanan, Indonesien
Investment Hotel Room in X Hotel, Bali Yield up to 13–14% per annum | Payback 7–8 years | Affordable hotel investment entry Nuanu Creative City, Bali
Tabanan, Indonesien
Fläche 37 m²
Etagenzahl 3
📊 Investment Hotel Zimmer in X Hotel, BaliRendite bis 13–14% pro Jahr | Payback 7–8 Jahre | …
$165,700
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Premium Boutique Hotel Complex | Turnkey Investment Business in Kerobokan Kelod, Indonesien
Premium Boutique Hotel Complex | Turnkey Investment Business
Kerobokan Kelod, Indonesien
Fläche 967 m²
Etagenzahl 2
Umalas Oasis ComplexTyp: 1 x 3-Schlafzimmer Villa + 4 x 2-Schlafzimmer Reihenhäuser, 966.55 …
$2,00M
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Exclusive Investment Opportunity – Boutique Villa Complex in Bali 🌴🏡 in Kerobokan Kelod, Indonesien
Exclusive Investment Opportunity – Boutique Villa Complex in Bali 🌴🏡
Kerobokan Kelod, Indonesien
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 450 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren einen Komplex von 10 privaten Ein-Zimmer-Villen in einem der begehrtesten O…
$2,70M
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Hotel 45 m² in Tua, Indonesien
Hotel 45 m²
Tua, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Fractional Investment: Preis beginnt bei 65.000 USD pro FraktionWillkommen im ELLE Resort & …
$45,182
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Gewerbefläche 45 m² in Ubud District, Indonesien
Gewerbefläche 45 m²
Ubud District, Indonesien
Fläche 45 m²
Kommerzielles Projekt! PRE-SALE VIP-Projekt 🚨Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage,…
$100,000
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Hotel 45 m² in Canggu, Indonesien
Hotel 45 m²
Canggu, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Fractional Investment: Preis beginnt ab 65.000 AUD pro FraktionWillkommen im ELLE Resort & B…
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Hotel 45 m² in Canggu, Indonesien
Hotel 45 m²
Canggu, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Fractional Investment: Preis beginnt bei AUD 65.000 pro FraktionWillkommen im ELLE Resort & …
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Hotel 45 m² in Tua, Indonesien
Hotel 45 m²
Tua, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Fractional Investment: Preis beginnt ab 65.000 AUD pro FraktionWillkommen im ELLE Resort & B…
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Hotel 45 m² in Tua, Indonesien
Hotel 45 m²
Tua, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Fractional Investment: Preis beginnt bei AUD 65.000 pro FraktionWillkommen im ELLE Resort & …
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Blissful Lotus Villas & Retreat — Turnkey Hospitality Business, Bali in Dalung, Indonesien
Blissful Lotus Villas & Retreat — Turnkey Hospitality Business, Bali
Dalung, Indonesien
Fläche 360 m²
Etagenzahl 1
12-jährige Miete | $ 320.000 (verhandelbar für ernsthafte Käufer) | ROI in 4-6 JahrenÜbersic…
$320,000
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🍽️ Running business: Restaurant + Event Space for Sale in Canggu, Bali 🌴  in Tibubeneng, Indonesien
🍽️ Running business: Restaurant + Event Space for Sale in Canggu, Bali 🌴 
Tibubeneng, Indonesien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
🍽️ Restaurant/Event Space for Sale in Canggu, Bali 🌴 🌟 Unique opportunity to lease a full…
$325,000
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Hotel 1 m² in Lombok Utara, Indonesien
Hotel 1 m²
Lombok Utara, Indonesien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 m²
Rimba Villas – Ein privates Anwesen von Eleganz und FluchtWo Tropical Grandeur trifft abgesc…
$3,60M
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Hotel 28 m² in Tegalinggah, Indonesien
Hotel 28 m²
Tegalinggah, Indonesien
Fläche 28 m²
Direktes Angebot der Baufirma!Amani Melasti ist ein Premium-Investitionshotel, das von Wyndh…
$142,470
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Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa in Tibubeneng, Indonesien
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa
Tibubeneng, Indonesien
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 2
Ein moderner Coworking Space und ein Netzwerk von Privatbüros im Herzen von Berawa, Canggu -…
$1,50M
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Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Ubud in Cimenyan, Indonesien
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Ubud
Cimenyan, Indonesien
Fläche 720 m²
Setter Ubud ist ein moderner Coworking Space mit privaten Büros im kulturellen Herzen von Ba…
$1,05M
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Gewerbefläche in Canggu, Indonesien
Gewerbefläche
Canggu, Indonesien
Exklusives Investitionsangebot Premium Tennis & Padel Club!Mein Name ist Leon, stellen Sie m…
$299,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Hotel 32 m² in Ungasan, Indonesien
Hotel 32 m²
Ungasan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 3/5
Vorverkauf in einem Boutique-Hotel in der Nähe des besten Strandes am Bali-   Bichs Melast …
$110,000
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Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham. in Bukit, Indonesien
Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Unser Premium Boutique-Hotel befinde…
$99,000
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Hotel in Bukit, Indonesien
Hotel
Bukit, Indonesien
Luxushotel an der Klippe mit Blick auf das Meer - ein Projekt zur Renovierung auf der Halbin…
Preis auf Anfrage
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Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham. in Benoa, Indonesien
Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Du…
$109,900
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Bliss Suite Room with a separate bedroom and a large terrace in Legian, Indonesien
Bliss Suite Room with a separate bedroom and a large terrace
Legian, Indonesien
Zimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
Gesamtfläche 65.43 m2Wohnfläche 17.99Schlafzimmer 14.70Badezimmer 7.91Terrasse 25.45
$270,000
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Hotel 3 000 m² in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Hotel 3 000 m²
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Fläche 3 000 m²
Hotel für Renovierung im Zentrum von Kuta - ein stabiles Investitionsprojekt inTouristischeW…
$2,20M
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Sunset Suite Room with sunset view in Legian, Indonesien
Sunset Suite Room with sunset view
Legian, Indonesien
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 1
Gesamtfläche 30.80 m2Wohnfläche 19.81Badezimmer 3.31Terrasse 7.68
$137,000
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Gewerbefläche in Canggu, Indonesien
Gewerbefläche
Canggu, Indonesien
Exklusives Investitionsangebot Premium Tennis & Padel Club!Mein Name ist Leon, stellen Sie m…
$549,000
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Sky Infinity Suite Room with living room and infinity pool view in Legian, Indonesien
Sky Infinity Suite Room with living room and infinity pool view
Legian, Indonesien
Zimmer 1
Fläche 44 m²
Etagenzahl 1
Gesamtfläche 44.10 m2Wohnfläche 27.02Badezimmer 3.97Terrasse 13.11
$217,000
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Hotel 660 m² in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Hotel 660 m²
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Fläche 660 m²
Nusa Penida ist die instagram Insel, Ökotourismus-Paradies und Tauchplatz,Nur 12 km südöstli…
$250,000
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Melasti Sky View Suite Rooftop room with a separate bedroom, two terraces, sea and sunset views in Legian, Indonesien
Melasti Sky View Suite Rooftop room with a separate bedroom, two terraces, sea and sunset views
Legian, Indonesien
Zimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
Gesamtfläche 64.36 m2Wohnfläche KAPITEL 26Schlafzimmer 19.62Badezimmer 4.24Terrasse 18.90Ter…
$328,000
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Lagoon Suite Room with access to the pool in Legian, Indonesien
Lagoon Suite Room with access to the pool
Legian, Indonesien
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 1
Gesamtfläche 30m2Wohnfläche 19.55Badezimmer 3.45Terrasse 7.00
$119,900
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Gewerbefläche in Canggu, Indonesien
Gewerbefläche
Canggu, Indonesien
Exklusives Investitionsangebot Premium Tennis & Padel Club!Mein Name ist Leon, stellen Sie m…
$79,000
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Harmony Suite Room with pool view in Legian, Indonesien
Harmony Suite Room with pool view
Legian, Indonesien
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 1
Gesamtfläche 35.75 m2Wohnfläche 19.06Badezimmer 4.51Terrasse 12.18
$147,500
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