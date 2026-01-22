  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kuta Selatan
  4. Wohnkomplex Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali

Wohnkomplex Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali

Pecatu, Indonesien
von
$440,000
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35374
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Pecatu
  • Adresse
    Jalan Pura Puser Tasik

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
Das Melasti Apartments befindet sich in Melasti, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 20 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von 440.000 bis 455.100 Dollar. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

Standort auf der Karte

Pecatu, Indonesien
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonesien
von
$280,000
Wohnanlage Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesien
von
$90,000
Aparthotel BAZA KEDUNGU
Kedungu, Indonesien
von
$79,000
Aparthotel Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Indonesien
von
$34,990
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$161,164
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Pecatu, Indonesien
von
$440,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesien
von
$234,194
Ein Immobilienprojekt auf Bali in Nuanu Creative City, 10 Minuten zu Fuß vom Meer, 5 Minuten von allen Stadteinrichtungen. Wir bieten eine neue Art von Immobilien, die Sie für Teilzeit-Community-Leben nutzen können, genießen einen Urlaub in der Begrüßung der balinesischen Kultur oder Einkomm…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonesien
von
$328,296
Der Komplex umfasst 16 Villen mit 2-4 Schlafzimmern, mit besonderer Aufmerksamkeit auf Details und mit hochwertigen Materialien gebaut.Eigenschaften:Privatpoolsmalerische AussichtLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der malerischen Gegend von Kabakaba, die die unbe…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$288,503
Der Komplex umfasst 10 moderne Villen, ideal für Wohnen und Investitionen,Eigenschaften:reichlich natürliches Lichtoffene Terrassen mit Blick auf das Meereinige Villen haben private PoolsAusstattung und Ausstattung im Haus TVKlimaanlageBackofenMikrowelleKühlschrankHopfenVorteile Die Immobili…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
22.01.2026
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen