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Wohnkomplex Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali

Ungasan, Indonesien
von
$115,000
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ID: 35371
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Ungasan
  • Adresse
    Jalan Melasti

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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Das Melasti Arcade befindet sich in Pandawa, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen im Meer konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 19 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung Заявка PBG wurde erteilt. Stückpreise: von $115.000 bis $480.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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