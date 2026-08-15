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Penthouse in Ubud, Indonesien
Penthouse
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 58 m²
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Penthouse 3 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Penthouse 3 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Stockwerk 4/4
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Penthouse in Ungasan, Indonesien
Penthouse
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 3
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$480,000
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Penthouse 3 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Penthouse 3 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Stockwerk 2/4
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$690,000
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Penthouse 4 zimmer in Sanur, Indonesien
Penthouse 4 zimmer
Sanur, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Stockwerk 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
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Penthouse 2 zimmer in Kutuh, Indonesien
Penthouse 2 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 4/4
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Penthouse in Ungasan, Indonesien
Penthouse
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 3
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$370,000
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Penthouse 2 zimmer in Kutuh, Indonesien
Penthouse 2 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 4/4
Pandawa Traum von LOYO&BONDAR ist ein Ort, an dem Luxus rentable Investitionen trifft.ANHANG…
$240,000
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Penthouse in Ungasan, Indonesien
Penthouse
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 3
Das ist mein FreundGeschlossener Komplex von Villen und Apartments mit Meerblick.17% ROIObje…
$290,000
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