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Wohnkomplex Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali

Padangsambian Kelod, Indonesien
von
$99,000
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ID: 35358
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Stadt
    Denpasar
  • Dorf
    Padangsambian Kelod

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet

Über den Komplex

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Das Gate 11 in Kerobokan, Bali, ist eine zeitgenössische Wohnentwicklung, die für Wohnen und Investitionen auf Bali konzipiert ist. Das Projekt bietet Wohnungen, kommerziell. Insgesamt 12 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2025. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Die Baugenehmigung Заявка SLF wurde erteilt. Stückpreise: von $99.000 bis $105.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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Padangsambian Kelod, Indonesien
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