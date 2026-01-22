  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kuta Selatan
  4. Wohnkomplex BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali

Wohnkomplex BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali

Kutuh, Indonesien
von
$121,000
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35406
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Kutuh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
Lage in Pandawa, Bali, BODY SENSE ist eine moderne Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 51 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $121.000 bis $171.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

Standort auf der Karte

Kutuh, Indonesien
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage
Kutuh, Indonesien
von
$144,000
Aparthotel Apartamenty u okeana
Bukit, Indonesien
von
$162,000
Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$166,138
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$210,906
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$378,038
Sie sehen gerade
Wohnkomplex BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesien
von
$121,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$348,194
Das einzigartige Projekt befindet sich auf der touristischsten Straße in Changgu, Batu Bolong.Es ist ein Komplex von 6 Doppelvillen und 4 Etagen von Wohnungen. Auf dem Dach des Komplexes wird ein 400 m2 Raum geschaffen, bestehend aus:Restaurant und BarZimmer für GeschäftstreffenKino im Freie…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonesien
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Hotel liegt in Pererenan, Bali, Allex Villas ( Комплекс 3) ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Stadthäuser. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Stückpreise: von 190.000 bis 300.000 Do…
Immobilienagentur
Balinsky
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wana Giri, Indonesien
von
$400,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Wir helfen Ihnen, ein kostenloses Objekt zu finden, einen sicheren Deal mit dem Entwickler zu vereinbaren!Wohnanlage 5 STORIES ist von fünf Villen in der idealen Gegend von Pererenane gebaut, 800 Meter vom Strand entfernt.Moderne 3-Zimmer-Villa mit geräumigem Wohnbereich und Küche mit Panora…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
22.01.2026
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen