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Wohnkomplex EDEM II Santorini Residences

Benoa, Indonesien
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$99,500
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ID: 35107
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 3
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Letzte Aktualisierung: 08.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Benoa

Über den Komplex

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EDEM II Santorini Residences ist ein Kaskaden-Investitionskomplex in Nusa Dua mit Villen und Wohnungswohnungen von 24 bis 180 qm mit 1 bis 3 Schlafzimmern. Das Hillside-Layout bietet einen Panoramablick auf das Meer von jeder Einheit, während die vollständige Privatsphäre erhalten. Private Pools, Dachterrassen, 5-Sterne-Management. 5 Minuten zum Strand. Ausbeute 14-50%.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 33.0 – 40.0
Preis pro m², USD 3,015 – 3,213
Wohnungspreis, USD 99,500 – 128,500
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 114.0 – 263.0
Preis pro m², USD 1,658 – 2,264
Wohnungspreis, USD 189,000 – 449,000

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Benoa, Indonesien
Essen & Trinken
Freizeit

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