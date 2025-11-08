  1. Realting.com
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Sumba Barat, Indonesien
von
$395,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a unique location on Sumba Island, where it impresses with its pristine beauty and tranquility. It's an island devoid of hustle and bustle, with rolling savannah hills and pristine beaches fringing the co…
