  Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

Ungasan, Indonesien
Preis auf Anfrage
Zahlung mit Kryptowährung
14 1
ID: 33224
Letzte Aktualisierung: 28.01.26

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Ungasan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

📊 Investitionen in Amani Melasti Hotel in Bali

Ertrag 10–14% pro Jahr | Rückzahlungszeitraum 7–9 Jahre | Management von Wyndham Hotels & Resorts

Melasti Beach, Uluwatu

📈 Investitionskennzahlen

Voraussichtliche Ausbeute: 10–14% pro Jahr
Voraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–9 Jahre
Format: Investment Hotel Unit
Hotelbetreiber: Wyndham Hotels & Resorts
Projektabschluss: Q2 2027
Eigentümerstruktur: Leasehold 30 + 30 Jahre

📍 Standort und Nachfrage

Melasti Beach ist eine der beliebtesten touristischen Standorte im südlichen Bali.
Uluwatu ist ein Premium-Bereich mit konsistentem Immobilienwertwachstum.
Es gibt keine vergleichbaren gehobenen Hotels in einem Umkreis von 1,5 km.
Ocean-View-Einheiten erreichen einen höheren durchschnittlichen Tagespreis und eine stärkere Mietnachfrage.

🏨 Investitionsmodell

Branded Hoteleinheit mit professionellem Management.
Zentralisiertes Mietprogramm mit stabiler Belegung.
Einkommen ohne Eigentümerbeteiligung generiert.
Der Branded-Betrieb reduziert saisonale und operative Risiken im Vergleich zu nichtmarkierten Projekten.

🏗 Projektübersicht

Amani Melasti ist ein gehobenes Boutique-Hotel-Konzept.

Infrastruktur umfasst:

  • Dachterrasse Infinity Pool mit Panoramablick

  • Restaurant

  • Wellnessbereich

  • Coworking Space

  • 24/7 Conciergeservice

💼 Kaufbedingungen

Anzahlung: 25–30%
Installationsplan: vierteljährlich, über 6 Quartale

🛡 Rechtssicherheit

Das Projekt hat Due Diligence bestanden.
Land- und Entwicklungsdokumente sind auf Anfrage erhältlich.
Transaktion wird von einem internationalen Immobilienmakler unterstützt.

🤝 Investorenunterstützung

Internationaler Immobilienmakler spezialisiert auf Bali Investitionsprojekte.
Full-Cycle-Transaktionsunterstützung von der Einheitenauswahl bis zum Mietstart.

Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.

Essen & Trinken

