Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

📊 Investitionen in Amani Melasti Hotel in Bali

Ertrag 10–14% pro Jahr | Rückzahlungszeitraum 7–9 Jahre | Management von Wyndham Hotels & Resorts

Melasti Beach, Uluwatu

📈 Investitionskennzahlen

Voraussichtliche Ausbeute: 10–14% pro Jahr

Voraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–9 Jahre

Format: Investment Hotel Unit

Hotelbetreiber: Wyndham Hotels & Resorts

Projektabschluss: Q2 2027

Eigentümerstruktur: Leasehold 30 + 30 Jahre

📍 Standort und Nachfrage

Melasti Beach ist eine der beliebtesten touristischen Standorte im südlichen Bali.

Uluwatu ist ein Premium-Bereich mit konsistentem Immobilienwertwachstum.

Es gibt keine vergleichbaren gehobenen Hotels in einem Umkreis von 1,5 km.

Ocean-View-Einheiten erreichen einen höheren durchschnittlichen Tagespreis und eine stärkere Mietnachfrage.

🏨 Investitionsmodell

Branded Hoteleinheit mit professionellem Management.

Zentralisiertes Mietprogramm mit stabiler Belegung.

Einkommen ohne Eigentümerbeteiligung generiert.

Der Branded-Betrieb reduziert saisonale und operative Risiken im Vergleich zu nichtmarkierten Projekten.

🏗 Projektübersicht

Amani Melasti ist ein gehobenes Boutique-Hotel-Konzept.

Infrastruktur umfasst:

Dachterrasse Infinity Pool mit Panoramablick

Restaurant

Wellnessbereich

Coworking Space

24/7 Conciergeservice

💼 Kaufbedingungen

Anzahlung: 25–30%

Installationsplan: vierteljährlich, über 6 Quartale

🛡 Rechtssicherheit

Das Projekt hat Due Diligence bestanden.

Land- und Entwicklungsdokumente sind auf Anfrage erhältlich.

Transaktion wird von einem internationalen Immobilienmakler unterstützt.

🤝 Investorenunterstützung

Internationaler Immobilienmakler spezialisiert auf Bali Investitionsprojekte.

Full-Cycle-Transaktionsunterstützung von der Einheitenauswahl bis zum Mietstart.

Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.