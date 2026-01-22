Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

📊 Investitionen in Amani Melasti Hotel in Bali
Ertrag 10–14% pro Jahr | Rückzahlungszeitraum 7–9 Jahre | Management von Wyndham Hotels & Resorts
Melasti Beach, Uluwatu
📈 Investitionskennzahlen
Voraussichtliche Ausbeute: 10–14% pro Jahr
Voraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–9 Jahre
Format: Investment Hotel Unit
Hotelbetreiber: Wyndham Hotels & Resorts
Projektabschluss: Q2 2027
Eigentümerstruktur: Leasehold 30 + 30 Jahre
📍 Standort und Nachfrage
Melasti Beach ist eine der beliebtesten touristischen Standorte im südlichen Bali.
Uluwatu ist ein Premium-Bereich mit konsistentem Immobilienwertwachstum.
Es gibt keine vergleichbaren gehobenen Hotels in einem Umkreis von 1,5 km.
Ocean-View-Einheiten erreichen einen höheren durchschnittlichen Tagespreis und eine stärkere Mietnachfrage.
🏨 Investitionsmodell
Branded Hoteleinheit mit professionellem Management.
Zentralisiertes Mietprogramm mit stabiler Belegung.
Einkommen ohne Eigentümerbeteiligung generiert.
Der Branded-Betrieb reduziert saisonale und operative Risiken im Vergleich zu nichtmarkierten Projekten.
🏗 Projektübersicht
Amani Melasti ist ein gehobenes Boutique-Hotel-Konzept.
Infrastruktur umfasst:
Dachterrasse Infinity Pool mit Panoramablick
Restaurant
Wellnessbereich
Coworking Space
24/7 Conciergeservice
💼 Kaufbedingungen
Anzahlung: 25–30%
Installationsplan: vierteljährlich, über 6 Quartale
🛡 Rechtssicherheit
Das Projekt hat Due Diligence bestanden.
Land- und Entwicklungsdokumente sind auf Anfrage erhältlich.
Transaktion wird von einem internationalen Immobilienmakler unterstützt.
🤝 Investorenunterstützung
Internationaler Immobilienmakler spezialisiert auf Bali Investitionsprojekte.
Full-Cycle-Transaktionsunterstützung von der Einheitenauswahl bis zum Mietstart.
Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.