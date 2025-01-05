Wohnkomplex Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.

Investitionen im Herzen der Nuanu Creative City in Bali.

Das erste Hotel in Nuanu Creative City, offen für private Investitionen.

Das Hotel befindet sich im Zentrum des kreativen Clusters Nuanu Creative City an der Südwestküste von Bali in Nuanu, auf einem Grundstück von 8.400 m2.

Das ist nicht nur ein neues Objekt. Es ist Teil eines integrierten Ökosystems auf Basis von Kultur, Kreativität und nachhaltiger Entwicklung.

Dies ist eine seltene Gelegenheit, in ein Segment mit wachsender Nachfrage, begrenztem Angebot und langfristigem Potenzial für Wertwachstum zu investieren.

Integration in die Infrastruktur von Nuanu Creative City:

Zugang zu mehr als 30 Arten einzigartiger Freizeit: Kunsträume, Wellnesszentren, Spas, Restaurants;

Ein ganzjähriges Programm von Festivals und kulturellen Veranstaltungen;

Insgesamt 41 Hoteleinheiten mit voller Verwaltung der Nuanu Hospitality stehen zum Verkauf.

ROI: 12,5% - 15% (je nach gewähltem Zimmertyp im Hotel)

Verkauf:

Meerblick - 7 Zimmer

Standard Zimmer 37 m2 - 5 Einheiten

Eckzimmer mit Meerblick 47 m2 - 2 Einheiten

Poolblick - 21 Zimmer

Standard Zimmer 37 m2 - 10 Einheiten

Eckzimmer mit Meerblick 47 m2 - 4 Einheiten

Zimmer mit Zwischengeschoss 62 m2 - 7 Einheiten

Blick auf den Garten - 13 Zimmer

Standard Zimmer 37 m2 - 5 Einheiten

Eckzimmer mit Meerblick 47 m2 - 2 Einheiten

Zimmer mit Zwischengeschoss 62 m2 - 6 Einheiten

Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, einschließlich moderner Möbel, Ausstattung und Annehmlichkeiten.

Anzahlung 30%

No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.

Fertigstellung: 4. Quartal 2026.

Infrastruktur:

Modernes Design mit Elementen der lokalen Kultur

Schwimmbad 420 m2

Restaurant und Bar

Fitnessraum

Tagungsraum

Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.