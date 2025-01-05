  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Beraban
  4. Wohnkomplex Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.

Wohnkomplex Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.

Beraban, Indonesien
von
$157,000
BTC
1.8674837
ETH
97.8828073
USDT
155 223.4674154
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27987
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Tabanan
  • Dorf
    Beraban

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Investitionen im Herzen der Nuanu Creative City in Bali.
Das erste Hotel in Nuanu Creative City, offen für private Investitionen.

Das Hotel befindet sich im Zentrum des kreativen Clusters Nuanu Creative City an der Südwestküste von Bali in Nuanu, auf einem Grundstück von 8.400 m2.

Das ist nicht nur ein neues Objekt. Es ist Teil eines integrierten Ökosystems auf Basis von Kultur, Kreativität und nachhaltiger Entwicklung.

Dies ist eine seltene Gelegenheit, in ein Segment mit wachsender Nachfrage, begrenztem Angebot und langfristigem Potenzial für Wertwachstum zu investieren.

Integration in die Infrastruktur von Nuanu Creative City:

  • Zugang zu mehr als 30 Arten einzigartiger Freizeit: Kunsträume, Wellnesszentren, Spas, Restaurants;
  • Ein ganzjähriges Programm von Festivals und kulturellen Veranstaltungen;
  • Insgesamt 41 Hoteleinheiten mit voller Verwaltung der Nuanu Hospitality stehen zum Verkauf.

ROI: 12,5% - 15% (je nach gewähltem Zimmertyp im Hotel)

Verkauf:

  • Meerblick - 7 Zimmer
  • Standard Zimmer 37 m2 - 5 Einheiten
  • Eckzimmer mit Meerblick 47 m2 - 2 Einheiten

Poolblick - 21 Zimmer

  • Standard Zimmer 37 m2 - 10 Einheiten
  • Eckzimmer mit Meerblick 47 m2 - 4 Einheiten
  • Zimmer mit Zwischengeschoss 62 m2 - 7 Einheiten

Blick auf den Garten - 13 Zimmer

  • Standard Zimmer 37 m2 - 5 Einheiten
  • Eckzimmer mit Meerblick 47 m2 - 2 Einheiten
  • Zimmer mit Zwischengeschoss 62 m2 - 6 Einheiten

Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, einschließlich moderner Möbel, Ausstattung und Annehmlichkeiten.

  • Anzahlung 30%
  • No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.

Fertigstellung: 4. Quartal 2026.

Infrastruktur:

  • Modernes Design mit Elementen der lokalen Kultur
  • Schwimmbad 420 m2
  • Restaurant und Bar
  • Fitnessraum
  • Tagungsraum
  • Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.

Standort auf der Karte

Beraban, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$59,492
Wohnanlage Apartamenty u okeana
Sanur, Indonesien
von
$320,000
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$436,734
Wohnanlage New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Seminyak, Indonesien
von
$133,309
Wohnanlage
Pererenan, Indonesien
von
$175,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Beraban, Indonesien
von
$157,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$436,734
Die erstklassige Wohnanlage bietet eine Auswahl an zwei- und dreigeschossigen Villen mit 1-5 Schlafzimmern. Infrastruktur des Komplexes:Laufstrecke rund um den KomplexСo-workingSportplatzSpielplatzSPA-Zone (Sauna, Jacuzzi, Massagen)RestaurantGroßes SchwimmbadYoga-BereichMini KinoParkplatzDie…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$160,169
Ein Premium-Komplex von 50 Wohnungen mit einer Dachterrasse.Eigenschaften:Blick auf das Meer und die Reisterrassengroßer Infinity-PoolRestaurantCoworking SpaceFitnessstudioAbschluss - 2. Quartal 2027.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in Canggu, 700 Meter vom Meer entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Bukit, Indonesien
von
$114,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Der Verkauf eines neuen Komplexes von einem zuverlässigen Entwickler mit 10 Jahren Erfahrung und bewährter Profitabilität hat begonnen.Der Komplex liegt nur 250 Meter vom Meer entfernt - Melasti Beach und zeichnet sich durch seine ungewöhnliche Architektur aus, die an einen Vulkan erinnert.D…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen