Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Investition

Anlageimmobilien in Indonesien

gewerbeimmobilien
39
hotels
28
Investition Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Ubud in Cimenyan, Indonesien
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Ubud
Cimenyan, Indonesien
Fläche 720 m²
Setter Ubud ist ein moderner Coworking Space mit privaten Büros im kulturellen Herzen von Ba…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa in Tibubeneng, Indonesien
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa
Tibubeneng, Indonesien
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 2
Ein moderner Coworking-Raum und Netzwerk von privaten Büros im Herzen von Berawa, Canggu - e…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen