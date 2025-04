Ubud, Indonesien

Zweistöckige Villa mit Panoramablick und Swimmingpool. ROI – 18,1 %, Amortisation in 5,5 Jahren. Passive Mietrendite. Moderne Villa mit Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben und Erholung in der Gegend von Ubud. Die Villa hat auch eine Investitionsattraktivität. In dieser Gegend g…