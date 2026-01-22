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Wohnkomplex Ubud Central Oasis – residential development in Ubud, Bali

Ubud, Indonesien
von
$86,000
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ID: 35352
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Gianyar
  • Stadt
    Ubud District
  • Stadt
    Ubud
  • Adresse
    Lorong Bedangin

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet

Über den Komplex

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In Ubud, Bali gelegen, ist Ubud Central Oasis eine moderne Wohnentwicklung für diejenigen, die die Natur schätzen, ruhig und das langsame Tempo des Dschungels leben. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 16 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2024. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Stückpreise: von $86.000 bis $122.800. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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