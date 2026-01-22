  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Tibubeneng
  4. Wohnkomplex Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali

Wohnkomplex Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali

Tibubeneng, Indonesien
von
$155,000
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35350
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Dorf
    Tibubeneng

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
Lage in Berawa, Bali, Die Sonne Ich bin eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und ein stetiges kurzfristiges Mieteinkommen. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 42 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2023. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Die Baugenehmigung Заявка SLF wurde erteilt. Stückpreise: von 155.000 bis 180.000 Dollar. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

Standort auf der Karte

Tibubeneng, Indonesien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$363,116
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$193,993
Wohnanlage Melasti Beach
Ungasan, Indonesien
von
$132,000
Wohnanlage VODOPAD
Penestanan, Indonesien
von
$67,000
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonesien
von
$240,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonesien
von
$155,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Bukit, Indonesien
von
$162,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen Individuelles Schwimmbad Terrasse 1 Schlafzimmer Bereich: Wohnung - 45 m ² Preis: 162.000 $ (3.600 $ pro m ²) Ausgaben und Steuern für den Verkauf der Fazilität werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Gesamtkosten und Steuern: Notargebühr …
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$815,767
Der Komplex umfasst 4 große Villen mit einem exklusiven Dach, wo Sie eine BBQ-Party haben und den Sonnenuntergang bewundern können.Wir bieten eine möblierte Villa mit einem Pool, einer Dachterrasse und einem Parkplatz.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Vorteile Das Manageme…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Alle anzeigen Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Tabanan, Indonesien
von
$95,045
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Azoria Living – Luxus, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.Ein einzigartiges Wellness & Resort inspiriertes Wohnkonzept.Projektübersicht:Azoria Living by COCO Development rentiert moderne Lebens- und Investitionsmöglichkeiten in Bali.Nur 3 Minuten vom Nunggalan Beach entfernt, verbindet …
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
22.01.2026
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen