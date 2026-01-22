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Wohnkomplex ELYSIUM Eco City

Pererenan, Indonesien
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$99,750
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ID: 35105
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 08.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Dorf
    Pererenan
  • Adresse
    Jalan Babadan

Über den Komplex

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ELYSIUM Umwelt City ist ein groß angelegter, hochwertiger Wohnkomplex in Pererenan, Canggu, mit Wohnungen, Lofts, intelligenten Villen und privaten Villen mit Panoramablick auf das Meer und Vulkan. Der Komplex bietet mehrere Pools, 24/7 Sicherheit, eine Flusspromenade, Spa- und Eisbadanlagen, Parks und erstklassige Infrastruktur. Voll möbliert, 5-Sterne-Hotelstandards verwaltet. Ausbeute 12-16%.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 27.0 – 75.4
Preis pro m², USD 3,185 – 4,191
Wohnungspreis, USD 99,750 – 240,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 70.0 – 78.8
Preis pro m², USD 3,426 – 3,444
Wohnungspreis, USD 240,000 – 270,000
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 113.8
Preis pro m², USD 2,943
Wohnungspreis, USD 335,000

Standort auf der Karte

Pererenan, Indonesien
Essen & Trinken
Freizeit

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Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
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Zinssatz
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Zinssatz
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Darlehensbetrag
Termin
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Termin
Monatliche Zahlung
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Monatliche Zahlung
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