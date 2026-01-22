  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kuta Selatan
  4. Villa EDEM I Villas

Villa EDEM I Villas

Benoa, Indonesien
von
$210,000
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 35106
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 08.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Benoa
  • Stadt
    Nusa Dua

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
EDSB I Villas ist eine Sammlung von minimalistischen griechischen Villen mit Panoramablick auf das Meer in Nusa Dua, South Bali. Jede Villa verfügt über 1–3 Schlafzimmer, einen privaten Pool, eine Terrasse und Dachterrasse mit atemberaubenden Meerblick. Voll möblierter Schlüssel. 7 Minuten mit dem Fahrrad zu unberührten weißen Sandstränden. Verwaltet von BREIGs professionellem Team. Ausbeute von 14 %.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 74.0
Preis pro m², USD 4,750
Wohnungspreis, USD 351,500
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 74.0
Preis pro m², USD 4,750
Wohnungspreis, USD 351,500

Standort auf der Karte

Benoa, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Stadthaus TOWNHOUSE ULUWATU
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$280,000
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Tabanan, Indonesien
von
$500,000
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Wana Giri, Indonesien
von
$230,321
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Benoa, Indonesien
von
$105,000
Hüttendorf TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Indonesien
von
$250,000
Sie sehen gerade
Villa EDEM I Villas
Benoa, Indonesien
von
$210,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Alle anzeigen Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Wana Giri, Indonesien
von
$700,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 235–310 m²
2 Immobilienobjekte 2
Geräumige Villa mit schlüsselfertiger Fertigstellung. Investitionsattraktivität auf Bali: ROI 11-20 % (310 m²). ROI 8-14 %. (260 m²) ROI 13-24 % (332 m²) Villa mit modernem Innendesign. Jedes Schlafzimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer. Annehmlichkeiten vor Ort: - Loungebereic…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Alle anzeigen Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Ubud, Indonesien
von
$441,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 96–507 m²
4 Immobilienobjekte 4
Einzigartige Villa im schönen Ubud. Die Rentabilität der Villa aus der Vermietung beträgt bis zu 15 %. Anzahlung – 30 %. Gemütliche Villa mit moderner Designer-Renovierung und Möbeln. Es gibt einen privaten Swimmingpool vor Ort. Die Villen variieren in unterschiedlichen Grundrissen und…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
96.0
285,000
Villa
180.7 – 507.3
500,000 – 1,14M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Alle anzeigen Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 40–337 m²
7 Immobilienobjekte 7
Hochmoderne Villa in einem neuen Komplex mit Blick auf den Ozean. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit mit hoher Mietrendite (ROI 15-18 %). Die Villa ist für ein komfortables dauerhaftes Wohnen mit vollständiger schlüsselfertiger Fertigstellung konzipiert. Modernes „Smart Home“-Sys…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Wohnung 2 zimmer
111.0
409,000
Villa
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
22.01.2026
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen