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Wohnkomplex Pandawa Residence – residential development in Pandawa, Bali

Kutuh, Indonesien
von
$129,000
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ID: 35381
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Kutuh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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Lage in Pandawa, Bali, Pandawa Residence ist eine zeitgemäße Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 155 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung PBG wurde erteilt. Stückpreise: von $129.000 bis $514.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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