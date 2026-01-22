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Wohnkomplex Anta Residence Сanggu – residential development in Batu Bolong, Bali

Canggu, Indonesien
von
$178,000
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ID: 35377
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Canggu
  • Adresse
    Jalan Shortcut Teratai Batu Bolong

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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Lage in Batu Bolong, Bali, Anta Residence Сanggu ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 90 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung PBG wurde erteilt. Stückpreise: von $178.000 bis $405,500. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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Canggu, Indonesien
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