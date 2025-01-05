Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!

Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und weltweit über 9.300 Hotels hat.

Der Komplex besteht aus:

Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)

67 Villen aus Naturstein mit privaten Pools

Zusammenarbeit mit der führenden Galerie der zeitgenössischen Kunst in Singapur - MayinArt (Aufmalungen in jedem Zimmer)

Layout von Villen Typ 1:

Villa - 39,60 m2

Terrassen & Pool - 41,94 m2 (Pool 13,2 m2)

Gesamtfläche - 81,54 m2

Layout von Villen Typ 2:

Villa - 53.58 m2

Terrassen & Poolbereich - 56,95 m2 (Pool 13,2 m2)

Gesamtfläche - 110,53 m2

Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, einschließlich moderner Möbel, Ausstattung und Annehmlichkeiten.

Erhöhte Rentabilität von der Marke: 14% - 18% pro Jahr. Laut STR und Colliers, im Vergleich zu privaten Immobilien, Markenhotels zeigen:

+18–25% - zur Belegung

+30–40% - zum Durchschnittspreis pro Nacht

Ein Geschäft, das keine Beteiligung am Prozess erfordert!

Es wird eine mobile Anwendung, wo Investoren in der Lage sein, Belegung und Rentabilität online sehen!

Leasehold: 30 Jahre ab 2025 + 30 Jahre

Rosa Land (Tourist)

Anzahlung 30%

No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.

Fertigstellung: 2. Quartal 2028.

Infrastruktur:

Art-Wellness Hotelkonzept

Lobby, Lobby Bar

Restaurant mit Terrasse

Coworking

SPA und Wellness Zentrum

Fitnesscenter

Freibad mit Strandservice

Parkplatz im Freien für Autos und Fahrräder

Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.