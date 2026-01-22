  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kuta Selatan
  4. Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali

Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali

Benoa, Indonesien
von
$72,600
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35364
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Benoa
  • Stadt
    Nusa Dua
  • Adresse
    Jalan Pratama

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
Das VIBE HOTEL befindet sich in Nusa Dua, Bali und ist eine moderne Wohnentwicklung für Familienleben und Langzeitverlagerungen. Das Projekt bietet Hotel. Insgesamt 32 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2025. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $72,600 bis $125.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

Standort auf der Karte

Benoa, Indonesien
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Ungasan, Indonesien
von
$129,900
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Tabanan, Indonesien
von
$268,000
Hotel PRIMA RESIDENCE – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonesien
von
$213,600
Hotel Art Boutique Hotel – residential development in Ubud, Bali
Sayan, Indonesien
von
$95,000
Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
Ungasan, Indonesien
von
$119,730
Sie sehen gerade
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesien
von
$72,600
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Alle anzeigen Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Ungasan, Indonesien
von
$159,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
📊 Investment Apartment Amani Melasti — Sunset SuiteHöhere Erträge | Schnellere Rückzahlung | Management by Wyndham Hotels & ResortsMelasti Beach, Uluwatu📈 InvestitionshighlightsPreis: 159,900 USDVoraussichtliche Ausbeute: 11–14% pro JahrVoraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–8 JahreTyp der Ei…
Immobilienagentur
ESTABRO
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Hotel Art Boutique Hotel – residential development in Ubud, Bali
Hotel Art Boutique Hotel – residential development in Ubud, Bali
Hotel Art Boutique Hotel – residential development in Ubud, Bali
Hotel Art Boutique Hotel – residential development in Ubud, Bali
Hotel Art Boutique Hotel – residential development in Ubud, Bali
Alle anzeigen Hotel Art Boutique Hotel – residential development in Ubud, Bali
Hotel Art Boutique Hotel – residential development in Ubud, Bali
Sayan, Indonesien
von
$95,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Ubud, Bali, Art Boutique Hotel ist eine moderne Wohnentwicklung für diejenigen, die die Natur schätzen, ruhig und das langsame Tempo des Dschungels leben. Das Projekt bietet Hotel. Insgesamt 56 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die B…
Immobilienagentur
Balinsky
Eine Anfrage stellen
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Alle anzeigen Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Tabanan, Indonesien
von
$268,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 37–47 m²
1 Immobilienobjekt 1
📊 Zimmer mit Zwischengeschoss in X Hotel, BaliErtrag bis zu 14% pro Jahr | Payback 7–8 Jahre | Hotel-Investitionsformat unter Management Nuanu Creative City, Bali📈 Investment Metrics• Preis: ab 268.000 USD• Fläche: 62 m2• Format: Zweistufiges Hotelzimmer (Mezzanine Zimmer)• Voraussichtliche …
Immobilienagentur
ESTABRO
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
22.01.2026
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen