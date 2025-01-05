  1. Realting.com
  4. PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Bukit, Indonesien
von
$119,000
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27553
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Karangasem
  • Stadt
    Kecamatan Karangasem
  • Dorf
    Bukit

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Der Komplex besteht aus Hotelzimmern, Stadthäusern und Villen, insgesamt 138 Einheiten, wird auf einer Fläche von 10.000 m2 gebaut, von denen 50% grünes Gebiet ist, ist 5 Minuten vom Strand entfernt, was es attraktiv für Bewohner und Investoren macht.

Nähe zum Meer und bequemer Zugang zu großen Infrastruktureinrichtungen machen dieses Projekt wünschenswert im Immobilienmarkt.

Unsere Anlage wird Teil einer großen internationalen Hotelkette Ramada Encore.

  • Schlafzimmer: Studios, 1, 2, 3
  • Fläche: 31 m2 - 259 m2
  • Einrichtung: voll möbliert

Preis:

  • Superior Zimmer - 31 m2 ab 119.000 USD
  • Deluxe Zimmer - 42 m2 ab 141,000 USD
  • Villa mit 1 Schlafzimmer - 80 m2 ab 210.000 USD
  • Villa mit 2 Schlafzimmern - 138 m2 ab 253,000 USD


Leasehold 50 Jahre + Priorität Erneuerung.

Für Investoren:

  • Ergebnis: Gewinn bis zu 30% steigern
  • Miete: Sichern Sie ein stabiles Einkommen von bis zu 18%

Zahlungsplan:

  • Anzahlung 25%
  • No% Installationen bis zum Ende der Konstruktion

Fertigstellung: 4. Quartal 2026.

Infrastruktur:

  • 2 Pools mit Meerblick
  • SPA Zentrum
  • 2 Restaurants und eine Bar
  • Wandergebiete
  • Grillplatz
  • Kino
  • Bildungscamp für Kinder
  • Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.

Standort auf der Karte

Bukit, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
