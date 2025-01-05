Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.
Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti, 30 Minuten zum Flughafen.
Der Komplex wird auf einer Fläche von 1,5 Hektar gebaut, hat einen Panoramablick auf das Meer bei 270 °, auch mit dem Aussehen von neuen Gebäuden aufgrund der Höhe, die Aussicht bleibt völlig offen
Das Kaskadenformat des Komplexes (Terrassen), Meerblick von jeder Villa - das einzige solches Projekt in allen Nusa Dua!
Villentypen:
Condo-villa mit Gemeinschaftspool - 90.000 USD
Condo-villa mit Küche und Gemeinschaftspool - 120.000 USD
Condo-villa mit privatem Pool - 95.000 USD
Condo-villa mit Küche und privatem Pool - 125.000 USD
Komplexe Infrastruktur:
Rechtliche Angaben: