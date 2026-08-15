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Häuser in Indonesien

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Bali
976
Lesser Sunda Islands
1007
Kuta Selatan
259
Ubud District
137
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1 069 immobilienobjekte total found
Villa in Ubud District, Indonesien
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Villa
Ubud District, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Entdecken Sie den Höhepunkt des Insellebens mit dieser anspruchsvollen zweistöckigen Luxusre…
$508,248
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Villa in Sumbawa, Indonesien
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Villa
Sumbawa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Die Rinjani Bay 1-Schlafzimmer Pool Villa ist eine von nur 12 exklusiv positionierten Villen…
$288,750
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Villa in Lesser Sunda Islands, Indonesien
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Villa
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Inmitten der üppigen Dschungellandschaften von Penestanan, ist Re Villas Ubud 2 eine Boutiqu…
$159,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 5 zimmer in Ungasan, Indonesien
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Villa 5 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Geräumige Villa mit 5 Schlafzimmern im Bezirk Balangan, Jimbaran!Vorgefertigte Villa mit 5 S…
$292,000
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Villa 3 zimmer in Kerobokan Kelod, Indonesien
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Villa 3 zimmer
Kerobokan Kelod, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Ein elegantes zweistöckiges Stadthaus in der üppigen grünen Umgebung von Umalas – eine ruhig…
$259,000
MwSt.
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Villa 2 zimmer in Kuta Selatan, Indonesien
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Villa 2 zimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 1
Fertige Villen im Bereich Pandawa!Oasis Villas Pandawa von PRO BALI REAL ESTATE ist ein funk…
$265,000
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TekceTekce
Villa 2 zimmer in Ungasan, Indonesien
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Villa 2 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 151 m²
Villa mit Smart-Home-System auf Bukita - eine vorgefertigte Anlage in der Nähe des Strandes …
$330,000
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Villa 2 zimmer in Penestanan, Indonesien
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Villa 2 zimmer
Penestanan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Fertige Villa mit 2 Schlafzimmern in Ubud!Villa COMO vom Entwickler Dream House ist eine vor…
$233,000
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Villa 3 zimmer in Penestanan, Indonesien
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Villa 3 zimmer
Penestanan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 202 m²
Geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern in Ubud!Villa Casa Mira vom Entwickler Dream House ist e…
$424,500
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Reihenhaus 2 zimmer in Tibubeneng, Indonesien
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Reihenhaus 2 zimmer
Tibubeneng, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Premium Stadthaus in Berawa Bezirk, Changu!Oasis III ist ein vorgefertigtes Premium-Stadthau…
$329,000
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Villa 3 zimmer in Ungasan, Indonesien
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Villa 3 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Premium Villen 2 Minuten von Melasti Beach!Melasti Dream Residence ist ein geschlossener Kom…
$200,000
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Villa 3 zimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
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Villa 3 zimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Gemütliche Villa am Strand von Lovina!Moderne Villa im Stadtteil Lovina, Buleleng ist eine g…
$165,000
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Villa 2 zimmer in Pererenan, Indonesien
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Villa 2 zimmer
Pererenan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Fertighaus für Wohn- und Vermietungsgeschäft in einer der besten Standorte in BaliModerne Vi…
$249,000
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Villa 2 zimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
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Villa 2 zimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Moderne minimalistische Freistehende Villa in Ungasan!Eine fertige zweistöckige Villa im Ber…
$196,000
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Villa 3 zimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
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Villa 3 zimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Moderne Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern in Ungasan!Die neue Villa im Bereich Ungasan …
$184,000
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Villa 1 zimmer in Penestanan, Indonesien
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Villa 1 zimmer
Penestanan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 100 m²
Fertige Villa mit 1 Schlafzimmer in der malerischen Gegend von Ubud!Villa Orion vom Entwickl…
$237,350
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Entdecken Sie modernen Luxus und Wellness mit dieser 62 m2 großen Deluxe Suite mit Whirlpool…
$225,020
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Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ab 119.990 US-Dollar bietet diese Uluwatu-Villa-Investition einen prognostizierten jährliche…
$119,990
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Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Lombok-Boutique-Villen bieten Möglichkeiten in einem der aufregendsten aufstrebenden Reisezi…
$179,000
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Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Lombok Luxus-Boutique-Villa-Gelegenheit anders als alles andere in Südostasien. Dieses Lombo…
$69,000
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Haus in Ungasan, Indonesien
Haus
Ungasan, Indonesien
$129,000
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International real estate agency Habita
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Villa 3 zimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Villa 3 zimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Fertige Villa mit einer Fläche von 112 Quadratmetern. mit einem privaten Pool in der angeseh…
$165,000
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Villa in Taliwang, Indonesien
Villa
Taliwang, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Diese Sumbawa-Immobilieninvestition stellt das stärkste Wertversprechen im Resort dar - eine…
$114,990
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Villa in Kute, Indonesien
Villa
Kute, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Diese Lombok Luxusvilla ist das Flaggschiff-Angebot in einem der außergewöhnlichsten Strandr…
$339,990
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Entdecken Sie modernen Luxus und Wellness mit dieser 62 m2 großen Deluxe Suite mit Whirlpool…
$225,020
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Erleben Sie erhöhten Luxus und Wellness mit dieser 57 m2 großen Sky Suite mit Whirlpool im S…
$220,000
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Villa in Sumba Barat Daya, Indonesien
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesien
Schlafräume 3
Die Drei-Zimmer-Strandfront Villa Sumba ist das Flaggschiff in dieser Entwicklung im Indisch…
$189,990
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Entdecken Sie das moderne Wohlbefinden mit dieser 57 m2 großen Deluxe Suite mit Whirlpool im…
$220,000
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Villa in Mengwi, Indonesien
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Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Erleben Sie Luxus-Wellness mit dieser 72 m2 großen River Suite mit privatem Pool im Swiss-Be…
$328,000
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Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Erleben Sie Luxus und Wellness mit dieser 62 m2 großen Sky Suite mit Whirlpool im Swiss-Belr…
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