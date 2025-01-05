  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Ubud District
  4. Touristenkomplex AURA

Touristenkomplex AURA

Peliatan, Indonesien
von
$79,900
von
$2,880/m²
BTC
0.9503946
ETH
49.8142440
USDT
78 995.8920159
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
17 1
ID: 32619
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Gianyar
  • Stadt
    Ubud District
  • Dorf
    Peliatan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 35.7
Preis pro m², USD 2,882 – 3,415
Wohnungspreis, USD 102,900 – 121,900
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 25.0 – 156.0
Preis pro m², USD 1,839 – 4,956
Wohnungspreis, USD 102,900 – 286,900
Wohnungen Studio
Fläche, m² 23.2
Preis pro m², USD 3,451 – 4,099
Wohnungspreis, USD 79,900 – 94,900

Standort auf der Karte

Peliatan, Indonesien

Video-Review von touristischer komplex AURA



