  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Tibubeneng
  4. Wohnung in einem Neubau Magnum Residence Berawa

Wohnung in einem Neubau Magnum Residence Berawa

Tibubeneng, Indonesien
von
$280,000
24.09.25
$280,000
26.02.24
$300,000
28.07.23
$260,000
BTC
3.3305443
ETH
174.5680641
USDT
276 831.6616326
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 4724
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Dorf
    Tibubeneng

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Über den Komplex

Apartments auf Bali von einem bekannten Entwickler in der beliebtesten Gegend von Canggu, 500 Meter vom Meer entfernt. Der wunderschöne Berawa Beach und die besten Strandclubs sind zu Fuß erreichbar.

Wohnanlage in TOP-Lage, mit großzügigem Loungebereich und dem längsten Rooftop-Pool der Welt mit Blick auf das Meer!

Wohnungen mit kompletter Ausstattung, Möbeln und Geräten. Die Gesamtfläche beträgt 81 qm, ein Schlafzimmer, ein Küchenbereich, ein Wohnbereich und eine große Terrasse. Panoramafenster mit guter Aussicht!

Der Komplex wird über eine professionelle Verwaltungsgesellschaft verfügen, die sich um alle Belange im Zusammenhang mit der Instandhaltung und Vermietung der Wohnungen kümmert und Ihnen so eine gute Rentabilität sichert. Sie können die Wohnungen auch zu jeder Jahreszeit ohne Einschränkungen selbst nutzen.

Das Objekt hat ein sehr gutes Preissteigerungspotenzial!

Es gibt einen Ratenzahlungsplan bis zum Ende der Bauarbeiten.

Jede Zahlungsart. Eine Ferntransaktion ist möglich.

WhatsApp

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 81.0
Preis pro m², USD 3,704
Wohnungspreis, USD 300,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 162.0
Preis pro m², USD 3,951
Wohnungspreis, USD 640,000

Standort auf der Karte

Tibubeneng, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$348,194
Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonesien
von
$181,657
Wohnanlage 5 STORIES
Wana Giri, Indonesien
von
$400,000
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesien
von
$99,000
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$243,735
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonesien
von
$280,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Alle anzeigen Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pererenan, Indonesien
von
$124,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Apartments mit idealer Lage und schöner Aussicht. Apartments in einer einzigartigen Wohnanlage mit vollständiger schlüsselfertiger Fertigstellung. Ein „Smart Home“-System wurde installiert. Wohnkomplex ALEX VILLAS COMPLEX 7 in der beliebten Gegend von Canggu. Umgeben von atemberaubende…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$139,875
Der Wohnkomplex besteht aus Villen und Apartments, einem Wellnesscenter (Sauna und Hamam), einem Restaurant (Koch aus Frankreich), einem Weinkeller und einer Zigarrenbar, einem Fitnessstudio und einem Yoga-Studio, einem Shop, einem Garten, einem Heliport, Tiefgaragen und einem Veranstaltungs…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonesien
von
$297,705
Ein innovatives Projekt mit einem außergewöhnlichen Drachen-förmigen Design und Cocoon-Stil Residenzen, verwaltet von der renommierten Standalone Marke Anantara. Das Projekt wird die erste hochwertige Wohnanlage am Meer in Seseh sein, die außergewöhnliche Infrastruktur bietet: drei Schwimmbä…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen