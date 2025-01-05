Wohnung in einem Neubau Magnum Residence Berawa

Apartments auf Bali von einem bekannten Entwickler in der beliebtesten Gegend von Canggu, 500 Meter vom Meer entfernt. Der wunderschöne Berawa Beach und die besten Strandclubs sind zu Fuß erreichbar.

Wohnanlage in TOP-Lage, mit großzügigem Loungebereich und dem längsten Rooftop-Pool der Welt mit Blick auf das Meer!

Wohnungen mit kompletter Ausstattung, Möbeln und Geräten. Die Gesamtfläche beträgt 81 qm, ein Schlafzimmer, ein Küchenbereich, ein Wohnbereich und eine große Terrasse. Panoramafenster mit guter Aussicht!

Der Komplex wird über eine professionelle Verwaltungsgesellschaft verfügen, die sich um alle Belange im Zusammenhang mit der Instandhaltung und Vermietung der Wohnungen kümmert und Ihnen so eine gute Rentabilität sichert. Sie können die Wohnungen auch zu jeder Jahreszeit ohne Einschränkungen selbst nutzen.

Das Objekt hat ein sehr gutes Preissteigerungspotenzial!

Es gibt einen Ratenzahlungsplan bis zum Ende der Bauarbeiten.

Jede Zahlungsart. Eine Ferntransaktion ist möglich.

WhatsApp