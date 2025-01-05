Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.

Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua.

Elegante Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern und privatem Pool liegen in ruhiger Umgebung, nur 700 Meter vom Meer und dem Strand von Geger entfernt.

Die Anlage erstreckt sich über 2,36 Hektar und bietet einen 270°-Panoramablick auf den Ozean. Dank der erhöhten Lage ist auch bei Neubauprojekten ein unverbaubarer Ausblick garantiert.

Zahlungsplan:

Anzahlung: 30 %

Zinsfreie Ratenzahlung bis zur Fertigstellung

Fertigstellung: 2. Quartal 2028

Rechtliche Details:

Grundstücksfarbe: Rosa

Erbpacht: 27 Jahre + vorrangige Verlängerung

Villentypen:

1-Zimmer-Villen: 70 m²

1-Zimmer-Villen mit Dachterrasse: 75 m²

2-Zimmer-Villen: 100 m²

3-Zimmer-Villen mit Dachterrasse: 140 m²

Anlagenausstattung: