Villa XO Pandawa Villas

Kutuh, Indonesien
von
$300,000
05.11.25
$300,000
28.03.25
$380,000
;
29
ID: 25526
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.11.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Kutuh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 102.0
Preis pro m², USD 3,725
Wohnungspreis, USD 380,000

Standort auf der Karte

Kutuh, Indonesien

