  Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Kutuh, Indonesien
von
$130,000
von
$2,766/m²
ID: 34014
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.03.26

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Kutuh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Apartments in Bali 47 m2 • ab $130.000 • Ertrag von 16% • 2 Minuten zum Meer • Pandawa Dream

📊 Investment Metrics

• Voraussichtliche Ausbeute: 16% pro Jahr

• Preis: ab $130.000

• Wohnungsgröße: 47 m2

• Installationsplan für Entwickler: Anzahlung ab 25%

• Laufzeit: 30 Jahre mit Verlängerung bis zu 50 Jahre

• Projektabschluss: Q4 2027

📍 Standort

• Bali, Halbinsel Bukit — Region Pandawa

• 2 Minuten nach Pandawa Beach

• 30 Minuten zum internationalen Flughafen Ngurah Rai

• In der Nähe von Uluwatu, Melasti und Nusa Dua

🏢 Über das Projekt – Pandawa Dream

• Premium Apartment-Hotel-Komplex in der Nähe des Ozeans

• Mehr als 6.000 m2 private Infrastruktur

• Modernes Architekturkonzept mit Panoramablick

• All-in-one Resort Lifestyle Konzept

• Verwaltet von einem professionellen Immobilienmanagement-Unternehmen

🌴 Komplexe Infrastruktur

• 4 internationale Restaurants

• 2 Bars und Dachflächen

• Schwimmbäder mit einer Gesamtzahl von mehr als 1.200 m2

• SPA Zentrum

• Fitnesscenter

• Arbeitsbereich

• Kinderclub

• Cafés und angelegte Gehwege

🏡 Eigenschaften des Apartments

• Größe: 47 m2

• Geräumiges Layout geeignet für komfortables Wohnen

• Balkon mit tropischem Blick

• Panoramaverglasung

• Voll ausgestattete moderne Einrichtung

• Ideales Format für Kurzzeitmieten

💼 Management und Einkommen

• Professionelles Immobilienmanagement

• Full Rental Management Service

• Gast Check-in und Wartung

• Marketing- und Buchungssystem

• Mieteinkommen an Eigentümer von Immobilien verteilt

💳 Kaufbedingungen

• Reservierung: $1.000

• Anzahlung: 25%

• Installationsplan während des Baus

• Flexible inszenierte Zahlungen verfügbar

🛡 Rechtssicherheit

• Land im Besitz des Entwicklers als Freiland

• Mietvertrag für Käufer: 30 Jahre mit Verlängerung bis 50 Jahre

• Transparente Transaktionsstruktur

• Alle für Käufer verfügbaren Rechtsdokumente

📌 Weitere Immobilienoptionen im Komplex

• Ferienwohnungen 32 m2 — ab $110.000

• Smart villas 32 m2 — ab $125.000

• Smart villas 60 m2 — ab $130.000

• Penthouses — ab 240.000 $

Schreibe einen Kommentar und ich wil

l das Finanzmodell, die Ertragsberechnung und die verfügbaren Einheiten senden.

Standort auf der Karte

Kutuh, Indonesien
Essen & Trinken
Freizeit

Video-Review von aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

