Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Apartments in Bali 47 m2 • ab $130.000 • Ertrag von 16% • 2 Minuten zum Meer • Pandawa Dream
📊 Investment Metrics
• Voraussichtliche Ausbeute: 16% pro Jahr
• Preis: ab $130.000
• Wohnungsgröße: 47 m2
• Installationsplan für Entwickler: Anzahlung ab 25%
• Laufzeit: 30 Jahre mit Verlängerung bis zu 50 Jahre
• Projektabschluss: Q4 2027
📍 Standort
• Bali, Halbinsel Bukit — Region Pandawa
• 2 Minuten nach Pandawa Beach
• 30 Minuten zum internationalen Flughafen Ngurah Rai
• In der Nähe von Uluwatu, Melasti und Nusa Dua
🏢 Über das Projekt – Pandawa Dream
• Premium Apartment-Hotel-Komplex in der Nähe des Ozeans
• Mehr als 6.000 m2 private Infrastruktur
• Modernes Architekturkonzept mit Panoramablick
• All-in-one Resort Lifestyle Konzept
• Verwaltet von einem professionellen Immobilienmanagement-Unternehmen
🌴 Komplexe Infrastruktur
• 4 internationale Restaurants
• 2 Bars und Dachflächen
• Schwimmbäder mit einer Gesamtzahl von mehr als 1.200 m2
• SPA Zentrum
• Fitnesscenter
• Arbeitsbereich
• Kinderclub
• Cafés und angelegte Gehwege
🏡 Eigenschaften des Apartments
• Größe: 47 m2
• Geräumiges Layout geeignet für komfortables Wohnen
• Balkon mit tropischem Blick
• Panoramaverglasung
• Voll ausgestattete moderne Einrichtung
• Ideales Format für Kurzzeitmieten
💼 Management und Einkommen
• Professionelles Immobilienmanagement
• Full Rental Management Service
• Gast Check-in und Wartung
• Marketing- und Buchungssystem
• Mieteinkommen an Eigentümer von Immobilien verteilt
💳 Kaufbedingungen
• Reservierung: $1.000
• Anzahlung: 25%
• Installationsplan während des Baus
• Flexible inszenierte Zahlungen verfügbar
🛡 Rechtssicherheit
• Land im Besitz des Entwicklers als Freiland
• Mietvertrag für Käufer: 30 Jahre mit Verlängerung bis 50 Jahre
• Transparente Transaktionsstruktur
• Alle für Käufer verfügbaren Rechtsdokumente
📌 Weitere Immobilienoptionen im Komplex
• Ferienwohnungen 32 m2 — ab $110.000
• Smart villas 32 m2 — ab $125.000
• Smart villas 60 m2 — ab $130.000
• Penthouses — ab 240.000 $
Schreibe einen Kommentar und ich wil
l das Finanzmodell, die Ertragsberechnung und die verfügbaren Einheiten senden.