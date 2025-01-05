  1. Realting.com
  Wohnkomplex Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali

Wohnkomplex Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali

Sudimara, Indonesien
$94,987
14
ID: 27993
Letzte Aktualisierung: 15.09.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Tabanan
  • Dorf
    Sudimara

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Über den Komplex

Azoria Living – Luxus, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.

Ein einzigartiges Wellness & Resort inspiriertes Wohnkonzept.

Projektübersicht:

Azoria Living by COCO Development rentiert moderne Lebens- und Investitionsmöglichkeiten in Bali.
Nur 3 Minuten vom Nunggalan Beach entfernt, verbindet diese exklusive Gemeinschaft von 185 Apartments & Villen zeitgenössische Architektur, Resort-Stil Einrichtungen und einen starken Fokus auf Wellness und Sport.

Einheitentypen & Preise:

  • Studios ~ 28 m2 ab 81.000€

  • 1-Schlafzimmer Apartments ~ 40 m2 ab 132.000€

  • 2-Schlafzimmer Apartments ~ 80 m2 ab 208.00€

  • 3-Zimmer Wohnungen ~ 120 m2 von 278.000€

  • Intelligente Layouts mit Premium-Finishs.

  • Flexible Einheitsgrößen verfügbar (Details auf Anfrage).

Attraktiver Zahlungsplan:

  • 50% bei Unterzeichnung

  • 30 % nach 12 Monaten

  • 20% durch Mieteinkommen oder Weiterverkauf Erlöse
    Abschluss: Q1 2027

Merkmale und Ausstattung:

  • 6 Padel Courts – der am schnellsten wachsende Lebensstil.

  • Uluwatus größtes Fitnessstudio mit modernster Ausstattung.

  • Yoga, Spa & Wellness-Zonen.

  • 3 Lagune-Stil Pools mit einem Strandclub Vibe.

  • Co-working Spaces & Gemeinschaftslounge.

  • Vor Ort Café, Restaurants & Podcast Studio.

  • Vollständig verwaltet von COCO BALINEST für stressfreies Eigentum.

Lage in Uluwatu:

  • Nur 3 Minuten bis Nunggalan Beach – einer der schönsten versteckten Schätze Balis.

  • Umgeben von erstklassigen Surfspots, Beach Clubs und Restaurants.

  • 35 Minuten zum internationalen Flughafen Denpasar.

  • Perfekt für Tourismus-Vermietungen und Lifestyle-Leben.

Investitionshighlights

  • Entry-Level-Preis ab nur 81.000 € – ideal für Erstinvestoren.

  • Projektierte Mieterträge von 6–8% jährlich mit 70–80% Belegung.

  • 20 % des durch Mieteinkommen abgedeckten Kaufpreises.

  • Starkes Kapital-Aufwertungspotenzial im boomenden Uluwatu.

  • Voll verwaltet – genießen Sie passives Einkommen mit null Hassle.

Schlussfolgerung:

Azoria Living ist mehr als ein Zuhause – es ist eine Lifestyle-Investition mit langfristigem Wert.
Ob Sie einen tropischen Kurzurlaub oder ein hochwertiges Anwesen suchen, dieses Projekt bietet Luxus, Komfort und einen starken ROI.

Sichern Sie Ihre Einheit jetzt in einer der gefragtesten Entwicklungen im Resort-Stil von Bali!

Sudimara, Indonesien

Sie sehen gerade
