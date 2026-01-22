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Wohnkomplex Allex Villas ( Комплекс 5) – residential development in Batu Belig, Bali

Tibubeneng, Indonesien
von
$160,000
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ID: 35359
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Dorf
    Tibubeneng
  • Adresse
    Jalan Pantai Berawa

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet

Über den Komplex

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Das Hotel liegt in Batu Belig, Bali, Allex Villas ( Комплекс 5) ist eine moderne Wohnentwicklung für Wohnen und Investitionen auf Bali. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Stückpreise: von $160.000 bis $500.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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Tibubeneng, Indonesien
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