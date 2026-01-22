  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Sukawati
  4. Hüttendorf Moono

Hüttendorf Moono

Batuan, Indonesien
von
$150,000
MwSt.
BTC
1.7842201
ETH
93.5186057
USDT
148 302.6758746
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 38099
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Gianyar
  • Stadt
    Sukawati
  • Dorf
    Batuan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Standort auf der Karte

Batuan, Indonesien
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Hüttendorf Moono
Batuan, Indonesien
von
$150,000
MwSt.
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
22.01.2026
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen