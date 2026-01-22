📊 Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Ausbeute bis zu 12,9% pro Jahr | Payback 7–8 Jahre | Erschwinglicher Eintritt in einen Premium-Resortkomplex Melasti Beach, Bali
📈 Investment Metrics
• Preis: ab 95.000 USD
• Fläche: ab 32 m2
• Format: Studio Apartment
• Voraussichtliche Ausbeute: bis zu 12,9% pro Jahr
• Handover: 2027
• Eigentümerstruktur: Leasehold 30 Jahre mit Erweiterung Option
📍 Lage und Nachfrage
• Melasti Strand — eine der schönsten und schnell ausgebauten Gegenden in South Bali
• Nur 500 Meter zum Meer
• 30 Minuten zum internationalen Flughafen Ngurah Rai
• Nähe Uluwatu, Nusa Dua und Jimbaran Bezirke
• Stabile jährliche Touristennachfrage
🏨 Format Vorteile
• Preisgünstiger Einstieg in das Projekt
• Hohe Wiederverkaufsliquidität
• Möglichkeit, zwei Studios in eine größere Einheit zu kombinieren
• Geeignet für Kurz- und Halbzeitmieten
• Niedrige Wartungskosten
🏗 Projektkonzept
• ZEN Hotels & Residences — ein konzeptionelles Wellness-Resort nahe dem Meer
• Einzigartiger japanischer Garten von über 5.000 m2
• SPA-Center, Fitnessstudio, Yogaräume
• Signature Restaurant und Erholungsgebiete für Bewohner
• Coworking Zones und familienfreundliche Infrastruktur
💼 Kaufbedingungen
• Anzahlung: 30%
• Installationsplan für Entwickler während des Baus
• Flexibler Zahlungsplan ohne Bankfinanzierung
🛡 Rechtssicherheit
• Touristenbezeichnung
• Land- und Baugenehmigungen auf Anfrage
• Professionelles Resort-Level Management-Unternehmen
• Leasehold ist ein Standard- und sicheres Format für ausländische Investoren in Bali
🏘 Weitere Kaufoptionen im Komplex
• Studio Apartments — ab 95.000 USD
• Zen Apartments 1–2 Schlafzimmer — ab 185.000 USD
• Smart Villas mit privatem Pool und Dachterrasse – ab 262.500 USD
• Fähigkeit, ein Immobilienformat basierend auf Investitionsstrategie und Budget auszuwählen
