Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

Ungasan, Indonesien
von
$87,400
von
$2,731/m²
BTC
1.0396056
ETH
54.4901743
USDT
86 411.0258096
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
13 1
ID: 33284
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Ungasan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

📊 Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

Ausbeute bis zu 12,9% pro Jahr | Payback 7–8 Jahre | Erschwinglicher Eintritt in einen Premium-Resortkomplex Melasti Beach, Bali

📈 Investment Metrics

• Preis: ab 95.000 USD

• Fläche: ab 32 m2

• Format: Studio Apartment

• Voraussichtliche Ausbeute: bis zu 12,9% pro Jahr

• Handover: 2027

• Eigentümerstruktur: Leasehold 30 Jahre mit Erweiterung Option

📍 Lage und Nachfrage

• Melasti Strand — eine der schönsten und schnell ausgebauten Gegenden in South Bali

• Nur 500 Meter zum Meer

• 30 Minuten zum internationalen Flughafen Ngurah Rai

• Nähe Uluwatu, Nusa Dua und Jimbaran Bezirke

• Stabile jährliche Touristennachfrage

🏨 Format Vorteile

• Preisgünstiger Einstieg in das Projekt

• Hohe Wiederverkaufsliquidität

• Möglichkeit, zwei Studios in eine größere Einheit zu kombinieren

• Geeignet für Kurz- und Halbzeitmieten

• Niedrige Wartungskosten

🏗 Projektkonzept

• ZEN Hotels & Residences — ein konzeptionelles Wellness-Resort nahe dem Meer

• Einzigartiger japanischer Garten von über 5.000 m2

• SPA-Center, Fitnessstudio, Yogaräume

• Signature Restaurant und Erholungsgebiete für Bewohner

• Coworking Zones und familienfreundliche Infrastruktur

💼 Kaufbedingungen

• Anzahlung: 30%

• Installationsplan für Entwickler während des Baus

• Flexibler Zahlungsplan ohne Bankfinanzierung

🛡 Rechtssicherheit

• Touristenbezeichnung

• Land- und Baugenehmigungen auf Anfrage

• Professionelles Resort-Level Management-Unternehmen

• Leasehold ist ein Standard- und sicheres Format für ausländische Investoren in Bali

🏘 Weitere Kaufoptionen im Komplex

• Studio Apartments — ab 95.000 USD

• Zen Apartments 1–2 Schlafzimmer — ab 185.000 USD

• Smart Villas mit privatem Pool und Dachterrasse – ab 262.500 USD

• Fähigkeit, ein Immobilienformat basierend auf Investitionsstrategie und Budget auszuwählen

Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 64.0 – 120.0
Preis pro m², USD 2,188 – 2,891
Wohnungspreis, USD 185,000 – 262,500

Standort auf der Karte

Ungasan, Indonesien
Essen & Trinken
Freizeit

Video-Review von aparthotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

