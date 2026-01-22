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Wohnkomplex SWOI LOFT – residential development in Umalas, Bali

Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$100,000
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ID: 35363
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Dorf
    Kerobokan Kelod

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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SWOI LOFT befindet sich in Umalas, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung, die für Wohnen und Investitionen auf Bali konzipiert ist. Das Projekt bietet Stadthäuser, Wohnungen, Villen. Insgesamt 34 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2025. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung Заявка SLF wurde erteilt. Stückpreise: von $100.000 bis $305.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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Kerobokan Kelod, Indonesien
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