Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

📊 Zimmer mit Zwischengeschoss in X Hotel, Bali
Ertrag bis zu 14% pro Jahr | Payback 7–8 Jahre | Hotel-Investitionsformat unter Management Nuanu Creative City, Bali
📈 Investment Metrics
• Preis: ab 268.000 USD
• Fläche: 62 m2
• Format: Zweistufiges Hotelzimmer (Mezzanine Zimmer)
• Voraussichtliche Ausbeute: 12,5–14% pro Jahr
• Handover: Q1 2027
• Eigentümerstruktur: Leasehold 27 Jahre + 20 Jahre Erweiterung Option
📍 Lage und Nachfrage
• Nuanu ist die größte kreative Stadtentwicklung in Bali über 44 Hektar
• Projektierte 1M+ jährliche Besucher des Nuanu-Clusters
• Begrenzte Hotelzimmerversorgung im Ökosystem
• Gehdistanz zu allen Infrastrukturen und Attraktionen von Nuanu
• Kontinuierlicher Fluss von Veranstaltungen, Ausstellungen und Festivals sorgt für ganzjährige Nachfrage
🏨 Format Vorteile
• Zweistufiges Layout erhöht durchschnittliche tägliche Miete
• Höhere Belegung im Vergleich zu Standardwohnungen
• Geeignet für persönliche Aufenthalte bis 180 Tage pro Jahr
• Balanced Strategie zwischen Mietertrag und Kapitalaufwertung
• Seltener Einheitstyp innerhalb des Komplexes
🏗 Projektkonzept
• Erstes dediziertes Investitionshotel in Nuanu Creative City
• 41 Hotelzimmer insgesamt
• 420 m2 Schwimmbad im Lagune-Stil
• Dachterrasse mit Meerblick und Sonnenuntergang
• Konferenzsaal, Restaurant, Fitnessbereich, Conciergeservice
💼 Kaufbedingungen
• Anzahlung: 30%
• Zahlungsplan: 30% + 30% + 20% + 20%
• Direkte Entwicklerzahlungen, keine Bankfinanzierung erforderlich
🛡 Rechtssicherheit
• Tourismus-Zoning und genehmigte Baugenehmigung (PBG)
• Offizielle Hotellizenz
• Internationales Management
• Optionale garantierte Ausbeute von 10,1% für die ersten 4 Jahre
🏘 Weitere Kaufoptionen im Komplex
• Standard Zimmer 37 m2 — ab 166.000 USD
• Eckzimmer mit Balkon 47–48 m2 — ab 215.000 USD
• Mezzanine Zimmer 72 m2 — von 270.000 USD
• Fähigkeit, ein Einheitsformat basierend auf Investitionsstrategie und Budget auszuwählen
Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.