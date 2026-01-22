Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

  1. Realting.com
Tabanan, Indonesien
von
$268,000
von
$4,322/m²
17 1
ID: 33283
Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Tabanan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

📊 Zimmer mit Zwischengeschoss in X Hotel, Bali

Ertrag bis zu 14% pro Jahr | Payback 7–8 Jahre | Hotel-Investitionsformat unter Management Nuanu Creative City, Bali

📈 Investment Metrics

• Preis: ab 268.000 USD

• Fläche: 62 m2

• Format: Zweistufiges Hotelzimmer (Mezzanine Zimmer)

• Voraussichtliche Ausbeute: 12,5–14% pro Jahr

• Handover: Q1 2027

• Eigentümerstruktur: Leasehold 27 Jahre + 20 Jahre Erweiterung Option

📍 Lage und Nachfrage

• Nuanu ist die größte kreative Stadtentwicklung in Bali über 44 Hektar

• Projektierte 1M+ jährliche Besucher des Nuanu-Clusters

• Begrenzte Hotelzimmerversorgung im Ökosystem

• Gehdistanz zu allen Infrastrukturen und Attraktionen von Nuanu

• Kontinuierlicher Fluss von Veranstaltungen, Ausstellungen und Festivals sorgt für ganzjährige Nachfrage

🏨 Format Vorteile

• Zweistufiges Layout erhöht durchschnittliche tägliche Miete

• Höhere Belegung im Vergleich zu Standardwohnungen

• Geeignet für persönliche Aufenthalte bis 180 Tage pro Jahr

• Balanced Strategie zwischen Mietertrag und Kapitalaufwertung

• Seltener Einheitstyp innerhalb des Komplexes

🏗 Projektkonzept

• Erstes dediziertes Investitionshotel in Nuanu Creative City

• 41 Hotelzimmer insgesamt

• 420 m2 Schwimmbad im Lagune-Stil

• Dachterrasse mit Meerblick und Sonnenuntergang

• Konferenzsaal, Restaurant, Fitnessbereich, Conciergeservice

💼 Kaufbedingungen

• Anzahlung: 30%

• Zahlungsplan: 30% + 30% + 20% + 20%

• Direkte Entwicklerzahlungen, keine Bankfinanzierung erforderlich

🛡 Rechtssicherheit

• Tourismus-Zoning und genehmigte Baugenehmigung (PBG)

• Offizielle Hotellizenz

• Internationales Management

• Optionale garantierte Ausbeute von 10,1% für die ersten 4 Jahre

🏘 Weitere Kaufoptionen im Komplex

• Standard Zimmer 37 m2 — ab 166.000 USD

• Eckzimmer mit Balkon 47–48 m2 — ab 215.000 USD

• Mezzanine Zimmer 72 m2 — von 270.000 USD

• Fähigkeit, ein Einheitsformat basierend auf Investitionsstrategie und Budget auszuwählen

Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.

Standort auf der Karte

Tabanan, Indonesien
Ausbildung
Essen & Trinken
Freizeit

Video-Review von hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

Zurück zu
