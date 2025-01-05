Wohnkomplex SWOI BERAWA

  1. Realting.com
Tibubeneng, Indonesien
Preis auf Anfrage
7
ID: 28031
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Dorf
    Tibubeneng

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour

Über den Komplex

English English

SWOI Berawa ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen von Berawa – einer der renommiertesten und lebendigsten Viertel Balis. Hier liegt das soziale Leben der Insel direkt vor Ihrer Haustür: Top-Restaurants, Bars, drei der besten Strandclubs (Finns, Atlas, La Brisa) und nur 300 Meter vom Strand entfernt

Projekteigenschaften:

  • Stilvolle Stadthäuser für Familien und langfristiges Wohnen

  • Moderne Apartments mit starkem Mietpotenzial

  • Geräumige Villen für diejenigen, die Privatsphäre suchen

  • Dach mit Pool und Loungebereich

Hauptvorteile:

  • Höchste Belegungsrate und tägliche Miete in der Umgebung

  • Prime Lage im Zentrum von Berawas sozialer und geschäftlicher Szene

  • Entwickelte Infrastruktur: internationale Schulen, Cafés, Turnhallen in der Nähe

  • Ideal für Expats, digitale Nomaden und Investoren

  • Perfekt für kurzfristige Mieten und langfristige Residenz

SWOI Berawa ist für eine lebendige soziale und aktive Gemeinschaft konzipiert, die Stil, Komfort und starkes Investitionspotenzial kombiniert.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 42.0
Preis pro m², USD 3,929
Wohnungspreis, USD 165,000
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Stadthaus
Fläche, m² 115.0
Preis pro m², USD 2,870
Wohnungspreis, USD 330,000

Standort auf der Karte

Tibubeneng, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
