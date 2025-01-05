Wohnkomplex SWOI BERAWA

SWOI Berawa ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen von Berawa – einer der renommiertesten und lebendigsten Viertel Balis. Hier liegt das soziale Leben der Insel direkt vor Ihrer Haustür: Top-Restaurants, Bars, drei der besten Strandclubs (Finns, Atlas, La Brisa) und nur 300 Meter vom Strand entfernt
Projekteigenschaften:
Stilvolle Stadthäuser für Familien und langfristiges Wohnen
Moderne Apartments mit starkem Mietpotenzial
Geräumige Villen für diejenigen, die Privatsphäre suchen
Dach mit Pool und Loungebereich
Hauptvorteile:
Höchste Belegungsrate und tägliche Miete in der Umgebung
Prime Lage im Zentrum von Berawas sozialer und geschäftlicher Szene
Entwickelte Infrastruktur: internationale Schulen, Cafés, Turnhallen in der Nähe
Ideal für Expats, digitale Nomaden und Investoren
Perfekt für kurzfristige Mieten und langfristige Residenz
SWOI Berawa ist für eine lebendige soziale und aktive Gemeinschaft konzipiert, die Stil, Komfort und starkes Investitionspotenzial kombiniert.