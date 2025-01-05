Wohnkomplex SWOI BERAWA

SWOI Berawa ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen von Berawa – einer der renommiertesten und lebendigsten Viertel Balis. Hier liegt das soziale Leben der Insel direkt vor Ihrer Haustür: Top-Restaurants, Bars, drei der besten Strandclubs (Finns, Atlas, La Brisa) und nur 300 Meter vom Strand entfernt

Projekteigenschaften:

Stilvolle Stadthäuser für Familien und langfristiges Wohnen

Moderne Apartments mit starkem Mietpotenzial

Geräumige Villen für diejenigen, die Privatsphäre suchen

Dach mit Pool und Loungebereich

Hauptvorteile:

Höchste Belegungsrate und tägliche Miete in der Umgebung

Prime Lage im Zentrum von Berawas sozialer und geschäftlicher Szene

Entwickelte Infrastruktur: internationale Schulen, Cafés, Turnhallen in der Nähe

Ideal für Expats, digitale Nomaden und Investoren

Perfekt für kurzfristige Mieten und langfristige Residenz

SWOI Berawa ist für eine lebendige soziale und aktive Gemeinschaft konzipiert, die Stil, Komfort und starkes Investitionspotenzial kombiniert.