Wohnkomplex XO PROJECT I

Canggu, Indonesien
von
$160,000
19.09.25
$160,000
02.12.24
$140,000
21.03.24
$125,000
;
13
ID: 16362
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.09.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Canggu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Online-Tour

Über den Komplex

Ein einzigartiger Komplex, der Villen und Apartments vereint.

Voraussichtliche Kapitalrendite – 17 %.

Innenarchitektendekoration und Möbel sind im Preis inbegriffen.

Als Wohnanlage mit Annehmlichkeiten und abwechslungsreicher Infrastruktur ist die beliebte Gegend von Canggu bei Touristen gefragt und bietet alles, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt benötigen.

Komplexe Annehmlichkeiten:
- Open-Air-Kino;
- Bar, Café;
- Erholungsgebiet.

*Der angegebene Preis gilt vom 13. März 2024

*Der angegebene Preis gilt vom 13. März 2024

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 37.0
Preis pro m², USD 4,324
Wohnungspreis, USD 160,000
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 100.0
Preis pro m², USD 3,500
Wohnungspreis, USD 350,000

Standort auf der Karte

Canggu, Indonesien

Wohnkomplex XO PROJECT I
Canggu, Indonesien
von
$160,000
