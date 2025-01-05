Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.

  1. Realting.com
Benoa, Indonesien
von
$105,000
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
13
ID: 32949
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 015320
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 28.11.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Benoa
  • Stadt
    Nusa Dua

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua.

Elegante Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern und privatem Pool liegen in ruhiger Umgebung, nur 700 Meter vom Meer und dem Strand von Geger entfernt.

Die Anlage erstreckt sich über 2,36 Hektar und bietet einen 270°-Panoramablick auf den Ozean. Dank der erhöhten Lage ist auch bei Neubauprojekten ein unverbaubarer Ausblick garantiert.

Die Smart Villa ist ein Trend, der den balinesischen Immobilienmarkt erobert und sich auch in anderen Top-Lagen etabliert. Eine geniale Lösung: Sie genießen die Privatsphäre einer Villa zum Preis einer Wohnung.

Die Smart Villa ist eine in sich abgeschlossene Wohneinheit mit einem Schlafzimmer, einem privaten Bereich, einer privaten Terrasse und einem kleinen Pool.

Zahlungsplan:

  • Anzahlung: 30 %
  • Zinsfreie Ratenzahlung bis zur Fertigstellung

Fertigstellung: 2. Quartal 2028

Rechtliche Details:

  • Grundstücksfarbe: Rosa
  • Erbpacht: 27 Jahre + vorrangige Verlängerung

Villentypen:

  • Smart-Villen mit Pool: 34 m² + 14 m² Innenhof
  • 1-Zimmer-Villen: 70 m²
  • 1-Zimmer-Villen mit Dachterrasse: 75 m²
  • 2-Zimmer-Villen: 100 m²
  • 3-Zimmer-Villen mit Dachterrasse: 140 m²

Anlagenausstattung:

  • 4 Restaurants mit Dachterrassen und Meerblick
  • 2 Bars
  • Padelplätze
  • Spa und Fitnesscenter (1.500 m²)
  • Grillplatz
  • Coworking-Space für 100 Personen
  • Geschäfte
  • Kinderclub für Kinder von 2 bis 14 Jahren (1.200 m²)

Standort auf der Karte

Benoa, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
