Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.

Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua.

Elegante Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern und privatem Pool liegen in ruhiger Umgebung, nur 700 Meter vom Meer und dem Strand von Geger entfernt.

Die Anlage erstreckt sich über 2,36 Hektar und bietet einen 270°-Panoramablick auf den Ozean. Dank der erhöhten Lage ist auch bei Neubauprojekten ein unverbaubarer Ausblick garantiert.

Die Smart Villa ist ein Trend, der den balinesischen Immobilienmarkt erobert und sich auch in anderen Top-Lagen etabliert. Eine geniale Lösung: Sie genießen die Privatsphäre einer Villa zum Preis einer Wohnung.

Die Smart Villa ist eine in sich abgeschlossene Wohneinheit mit einem Schlafzimmer, einem privaten Bereich, einer privaten Terrasse und einem kleinen Pool.

Zahlungsplan:

Anzahlung: 30 %

Zinsfreie Ratenzahlung bis zur Fertigstellung

Fertigstellung: 2. Quartal 2028

Rechtliche Details:

Grundstücksfarbe: Rosa

Erbpacht: 27 Jahre + vorrangige Verlängerung

Villentypen:

Smart-Villen mit Pool: 34 m² + 14 m² Innenhof

1-Zimmer-Villen: 70 m²

1-Zimmer-Villen mit Dachterrasse: 75 m²

2-Zimmer-Villen: 100 m²

3-Zimmer-Villen mit Dachterrasse: 140 m²

Anlagenausstattung: