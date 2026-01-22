Touristenkomplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Villa in Bali 1 Schlafzimmer • Grünes Dorf Nusa Dua • 700 m zum Meer • Ertrag von 12 %
📊 Investment Metrics
• Voraussichtliche Ausbeute: 12% pro Jahr
• Format: 1 Schlafzimmer Villa
• Premium-Standort: Nusa Dua
• Installationsplan für Entwickler verfügbar
• Leasehold: 27 Jahre + Verlängerung für 25 Jahre
• Projektabschluss: 2028
📍 Standort
• Bali, Nusa Dua Bereich
• Ca. 700 Meter zum Geger Beach
• 20 Minuten zum internationalen Flughafen Ngurah Rai
• In der Nähe von einigen der besten Strände in South Bali
🏡 Über das Projekt — Grünes Dorf Nusa Dua
• Premium Wohnanlage im Resort-Stil
• Gesamtprojektfläche: 2,36 Hektar
• Moderne Architektur und private Gemeinschaftsatmosphäre
• Entwickelt für Investitionen und komfortables Wohnen
• Professionelles Immobilienmanagement
🌴 Komplexe Infrastruktur
• 4 internationale Restaurants
• Bar auf der Dachterrasse und Lounge
• SPA Zentrum
• Fitnesscenter
• Padelgericht
• Schwimmbäder und Ruhezonen
👨👩👧👦 Family Infrastructure (selten für Bali-Projekte)
• Ein großes Familien- und Kindercluster von ca. 1.200 m2
• Kinderzentrum und Spielplätze
• Sichere Umgebung für Familien mit Kindern
• Infrastruktur für langfristige Familienleben
Die meisten Bali-Entwicklungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die kurzfristige Miete. Grün Village ist nicht nur für Investitionen, sondern auch für komfortables Familienleben konzipiert.
🏡 Villa mit 1 Schlafzimmer
• Private Villa im Resort-Stil
• Geräumiger Wohnbereich und Schlafzimmer
• Moderne Designer-Innenausstattung
• Panoramafenster mit natürlichem Licht
• Private Terrasse und Ruhebereich
• Voll möbliert
💼 Management und Einkommen
• Professionelles Immobilienmanagement
• Full Rental Management Service
• Marketing und Buchungsmanagement
• Wartung und Reinigung
• Passives Einkommensmodell für Eigentümer
💳 Kaufbedingungen
• Reservierung verfügbar
• Anzahlung ab 25%
• Installationsplan während des Baus
• Flexible inszenierte Zahlungen
🛡 Rechtssicherheit
• Mietvertrag: 27 Jahre mit Verlängerung bis zu 25 Jahre
• Transparente Transaktionsstruktur
• Alle für Käufer verfügbaren Rechtsdokumente
📌 Andere Villa Optionen im Komplex
• Smart Villa mit privatem Pool — ab $110.000
• Villa mit 1 Schlafzimmer — ab $168.000
• 1 Schlafzimmer Villa mit Dachterrasse — ab $188.000
• 2 Schlafzimmer Villa — ab $225.000
• Villa mit 3 Schlafzimmern — ab 420.000 $
Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell, Ertragsberechnung und verfügbare Villen senden.