Touristenkomplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Villa in Bali 1 Schlafzimmer • Grünes Dorf Nusa Dua • 700 m zum Meer • Ertrag von 12 %

📊 Investment Metrics

• Voraussichtliche Ausbeute: 12% pro Jahr

• Format: 1 Schlafzimmer Villa

• Premium-Standort: Nusa Dua

• Installationsplan für Entwickler verfügbar

• Leasehold: 27 Jahre + Verlängerung für 25 Jahre

• Projektabschluss: 2028

📍 Standort

• Bali, Nusa Dua Bereich

• Ca. 700 Meter zum Geger Beach

• 20 Minuten zum internationalen Flughafen Ngurah Rai

• In der Nähe von einigen der besten Strände in South Bali

🏡 Über das Projekt — Grünes Dorf Nusa Dua

• Premium Wohnanlage im Resort-Stil

• Gesamtprojektfläche: 2,36 Hektar

• Moderne Architektur und private Gemeinschaftsatmosphäre

• Entwickelt für Investitionen und komfortables Wohnen

• Professionelles Immobilienmanagement

🌴 Komplexe Infrastruktur

• 4 internationale Restaurants

• Bar auf der Dachterrasse und Lounge

• SPA Zentrum

• Fitnesscenter

• Padelgericht

• Schwimmbäder und Ruhezonen

👨‍👩‍👧‍👦 Family Infrastructure (selten für Bali-Projekte)

• Ein großes Familien- und Kindercluster von ca. 1.200 m2

• Kinderzentrum und Spielplätze

• Sichere Umgebung für Familien mit Kindern

• Infrastruktur für langfristige Familienleben

Die meisten Bali-Entwicklungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die kurzfristige Miete. Grün Village ist nicht nur für Investitionen, sondern auch für komfortables Familienleben konzipiert.

🏡 Villa mit 1 Schlafzimmer

• Private Villa im Resort-Stil

• Geräumiger Wohnbereich und Schlafzimmer

• Moderne Designer-Innenausstattung

• Panoramafenster mit natürlichem Licht

• Private Terrasse und Ruhebereich

• Voll möbliert

💼 Management und Einkommen

• Professionelles Immobilienmanagement

• Full Rental Management Service

• Marketing und Buchungsmanagement

• Wartung und Reinigung

• Passives Einkommensmodell für Eigentümer

💳 Kaufbedingungen

• Reservierung verfügbar

• Anzahlung ab 25%

• Installationsplan während des Baus

• Flexible inszenierte Zahlungen

🛡 Rechtssicherheit

• Mietvertrag: 27 Jahre mit Verlängerung bis zu 25 Jahre

• Transparente Transaktionsstruktur

• Alle für Käufer verfügbaren Rechtsdokumente

📌 Andere Villa Optionen im Komplex

• Smart Villa mit privatem Pool — ab $110.000

• Villa mit 1 Schlafzimmer — ab $168.000

• 1 Schlafzimmer Villa mit Dachterrasse — ab $188.000

• 2 Schlafzimmer Villa — ab $225.000

• Villa mit 3 Schlafzimmern — ab 420.000 $

Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell, Ertragsberechnung und verfügbare Villen senden.