  Touristenkomplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Touristenkomplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Benoa, Indonesien
$168,000
$2,400/m²
ID: 34894
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Benoa
  • Stadt
    Nusa Dua

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Villa in Bali 1 Schlafzimmer • Grünes Dorf Nusa Dua • 700 m zum Meer • Ertrag von 12 %

📊 Investment Metrics
• Voraussichtliche Ausbeute: 12% pro Jahr
• Format: 1 Schlafzimmer Villa
• Premium-Standort: Nusa Dua
• Installationsplan für Entwickler verfügbar
• Leasehold: 27 Jahre + Verlängerung für 25 Jahre
• Projektabschluss: 2028

📍 Standort
• Bali, Nusa Dua Bereich
• Ca. 700 Meter zum Geger Beach
• 20 Minuten zum internationalen Flughafen Ngurah Rai
• In der Nähe von einigen der besten Strände in South Bali

🏡 Über das Projekt — Grünes Dorf Nusa Dua
• Premium Wohnanlage im Resort-Stil
• Gesamtprojektfläche: 2,36 Hektar
• Moderne Architektur und private Gemeinschaftsatmosphäre
• Entwickelt für Investitionen und komfortables Wohnen
• Professionelles Immobilienmanagement

🌴 Komplexe Infrastruktur
• 4 internationale Restaurants
• Bar auf der Dachterrasse und Lounge
• SPA Zentrum
• Fitnesscenter
• Padelgericht
• Schwimmbäder und Ruhezonen

👨‍👩‍👧‍👦 Family Infrastructure (selten für Bali-Projekte)
• Ein großes Familien- und Kindercluster von ca. 1.200 m2
• Kinderzentrum und Spielplätze
• Sichere Umgebung für Familien mit Kindern
• Infrastruktur für langfristige Familienleben

Die meisten Bali-Entwicklungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die kurzfristige Miete. Grün Village ist nicht nur für Investitionen, sondern auch für komfortables Familienleben konzipiert.

🏡 Villa mit 1 Schlafzimmer
• Private Villa im Resort-Stil
• Geräumiger Wohnbereich und Schlafzimmer
• Moderne Designer-Innenausstattung
• Panoramafenster mit natürlichem Licht
• Private Terrasse und Ruhebereich
• Voll möbliert

💼 Management und Einkommen
• Professionelles Immobilienmanagement
• Full Rental Management Service
• Marketing und Buchungsmanagement
• Wartung und Reinigung
• Passives Einkommensmodell für Eigentümer

💳 Kaufbedingungen
• Reservierung verfügbar
• Anzahlung ab 25%
• Installationsplan während des Baus
• Flexible inszenierte Zahlungen

🛡 Rechtssicherheit
• Mietvertrag: 27 Jahre mit Verlängerung bis zu 25 Jahre
• Transparente Transaktionsstruktur
• Alle für Käufer verfügbaren Rechtsdokumente

📌 Andere Villa Optionen im Komplex
• Smart Villa mit privatem Pool — ab $110.000
• Villa mit 1 Schlafzimmer — ab $168.000
• 1 Schlafzimmer Villa mit Dachterrasse — ab $188.000
• 2 Schlafzimmer Villa — ab $225.000
• Villa mit 3 Schlafzimmern — ab 420.000 $

Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell, Ertragsberechnung und verfügbare Villen senden.

Standort auf der Karte

Benoa, Indonesien
Freizeit

Video-Review von touristischer komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
