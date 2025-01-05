  1. Realting.com
  4. Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Bukit, Indonesien
von
$210,000
10
ID: 27558
Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Karangasem
  • Stadt
    Kecamatan Karangasem
  • Dorf
    Bukit

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Der Komplex besteht aus Hotelzimmern, Stadthäusern und Villen, insgesamt 138 Einheiten, wird auf einer Fläche von 10.000 m2 gebaut, von denen 50% grünes Gebiet ist, ist 5 Minuten vom Strand entfernt, was es attraktiv für Bewohner und Investoren macht.

Nähe zum Meer und bequemer Zugang zu großen Infrastruktureinrichtungen machen dieses Projekt wünschenswert im Immobilienmarkt.

Unsere Anlage wird Teil einer großen internationalen Hotelkette Ramada Encore.

Preis:

  • Villa mit 1 Schlafzimmer - 80 m2 ab 210.000 USD
  • Villa mit 2 Schlafzimmern - 138 m2 ab 253,000 USD


Leasehold 50 Jahre + Priorität Erneuerung.

Für Investoren:

  • Ergebnis: Gewinn bis zu 30% steigern
  • Miete: Sichern Sie ein stabiles Einkommen von bis zu 18%

Zahlungsplan:

  • Anzahlung 25%
  • No% Installationen bis zum Ende der Konstruktion

Fertigstellung: 4. Quartal 2026.

Infrastruktur:

  • 2 Pools mit Meerblick
  • SPA Zentrum
  • 2 Restaurants und eine Bar
  • Wandergebiete
  • Grillplatz
  • Kino
  • Bildungscamp für Kinder
  • Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.

Standort auf der Karte

Bukit, Indonesien

