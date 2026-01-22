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Villa Pandawa Dream

Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$100,000
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1.1894801
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ID: 36870
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour

Über den Komplex

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Der Traum von Pandawa

📍 Location.

Bukit, Kutuh District, South Kuta, Bali, Indonesien
Nähe zu den Stränden: 2 Gehminuten vom Strand Pandawa, 7 Minuten von Melasti, Karma Kandara, Nusa Dua und Green Bowl Strände
Zum Flughafen: ca. 40 Autominuten

Liefertermin: 3-4 Quartale 2027
Entwickler: Loyo Entwicklung

🛋️ Infrastruktur des Komplexes (All-in-One Konzept)

Restaurants: 4 Restaurants mit Küche aus der ganzen Welt, darunter ein Restaurant mit 300 Plätzen
Bars: 2 Bars, inklusive Panoramaruftop
Cafés und Erholungsgebiete: im gesamten Komplex
Pools: Pools mit einer Gesamtfläche von 1200 m2
Fitness Center und SPA
Coworking
Kinderzentrum: 500 m2 Fläche mit Catering und Spielzimmer
Parkplatz

💰 Kaufbedingungen

Anzahlung: 25%
Installation: bis zur Fertigstellung des Baus (bis zu 25 Monate)
Art der Immobilie: Leasehold 40 Jahre mit Verlängerung auf 80 Jahre
Vorteile: Lage in einem bewohnten Gebiet mit einem touristischen Fluss

🏠 Arten von Objekten

Ferienwohnungen: ab 32 m2
Villen: ab 70 m2
Penthouses: ab 66 m2

Weitere Informationen finden Sie unter @RazumovskaRealEstate

Standort auf der Karte

Lesser Sunda Islands, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
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Zinssatz
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Zinssatz
Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
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Termin
Monatliche Zahlung
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Monatliche Zahlung
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