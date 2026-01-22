Villa Pandawa Dream

Der Traum von Pandawa
📍 Location.
Bukit, Kutuh District, South Kuta, Bali, Indonesien
Nähe zu den Stränden: 2 Gehminuten vom Strand Pandawa, 7 Minuten von Melasti, Karma Kandara, Nusa Dua und Green Bowl Strände
Zum Flughafen: ca. 40 Autominuten
Liefertermin: 3-4 Quartale 2027
Entwickler: Loyo Entwicklung
🛋️ Infrastruktur des Komplexes (All-in-One Konzept)
Restaurants: 4 Restaurants mit Küche aus der ganzen Welt, darunter ein Restaurant mit 300 Plätzen
Bars: 2 Bars, inklusive Panoramaruftop
Cafés und Erholungsgebiete: im gesamten Komplex
Pools: Pools mit einer Gesamtfläche von 1200 m2
Fitness Center und SPA
Coworking
Kinderzentrum: 500 m2 Fläche mit Catering und Spielzimmer
Parkplatz
💰 Kaufbedingungen
Anzahlung: 25%
Installation: bis zur Fertigstellung des Baus (bis zu 25 Monate)
Art der Immobilie: Leasehold 40 Jahre mit Verlängerung auf 80 Jahre
Vorteile: Lage in einem bewohnten Gebiet mit einem touristischen Fluss
🏠 Arten von Objekten
Ferienwohnungen: ab 32 m2
Villen: ab 70 m2
Penthouses: ab 66 m2
Weitere Informationen finden Sie unter @RazumovskaRealEstate