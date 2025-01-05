Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.

  1. Realting.com
Tabanan, Indonesien
von
$95,045
ID: 27992
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.09.25

Objekteigenschaften

Über den Komplex

Azoria Living – Luxus, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.

Ein einzigartiges Wellness & Resort inspiriertes Wohnkonzept.

Projektübersicht:

Azoria Living by COCO Development rentiert moderne Lebens- und Investitionsmöglichkeiten in Bali.
Nur 3 Minuten vom Nunggalan Beach entfernt, verbindet diese exklusive Gemeinschaft von 185 Apartments & Villen zeitgenössische Architektur, Resort-Stil Einrichtungen und einen starken Fokus auf Wellness und Sport.

Einheitstypen: Größen und Preise

  • Studios ~ 28 m2 ab 81.000€

  • 1-Schlafzimmer Apartments ~ 40 m2 ab 132.000€

  • 2-Schlafzimmer Apartments ~ 80 m2 208.000€

  • 3-Schlafzimmer Apartments ~ 120 m2 ab 278.000€

  • Smart Layouts mit Premium-Finishs

  • Flexible Einheitsgrößen verfügbar (Details auf Anfrage)

Attraktiver Zahlungsplan:

  • 50% bei Unterzeichnung

  • 30 % nach 12 Monaten

  • 20% durch Mieteinkommen oder Weiterverkauf Erlöse
    Abschluss: Q1 2027

Merkmale und Ausstattung:

  • 6 Padel Courts – der am schnellsten wachsende Lebensstil.

  • Uluwatus größtes Fitnessstudio mit modernster Ausstattung.

  • Yoga, Spa & Wellness-Zonen.

  • 3 Lagune-Stil Pools mit einem Strandclub Vibe.

  • Co-working Spaces & Gemeinschaftslounge.

  • Vor Ort Café, Restaurants & Podcast Studio.

  • Vollständig verwaltet von COCO BALINEST für stressfreies Eigentum.

Lage in Uluwatu:

  • Nur 3 Minuten bis Nunggalan Beach – einer der schönsten versteckten Schätze Balis.

  • Umgeben von erstklassigen Surfspots, Beach Clubs und Restaurants.

  • 35 Minuten zum internationalen Flughafen Denpasar.

  • Perfekt für Tourismus-Vermietungen und Lifestyle-Leben.

Investitionshighlights

  • Entry-Level-Preis ab nur 81.000 € – ideal für Erstinvestoren.

  • Projektierte Mieterträge von 6–8% jährlich mit 70–80% Belegung.

  • 20 % des durch Mieteinkommen abgedeckten Kaufpreises.

  • Starkes Kapital-Aufwertungspotenzial im boomenden Uluwatu.

  • Voll verwaltet – genießen Sie passives Einkommen mit null Hassle.

Schlussfolgerung:

Azoria Living ist mehr als ein Zuhause – es ist eine Lifestyle-Investition mit langfristigem Wert.
Ob Sie einen tropischen Kurzurlaub oder ein hochwertiges Anwesen suchen, dieses Projekt bietet Luxus, Komfort und einen starken ROI.

Sichern Sie Ihre Einheit jetzt in einer der gefragtesten Entwicklungen im Resort-Stil von Bali!

