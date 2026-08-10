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Купить жилую недвижимость в Алтыновой, Турция

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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 3 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$105,173
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Квартира 3 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 3 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$105,173
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Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$178,336
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 4 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$131,163
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Дом 20 комнат в Алтынова, Турция
Дом 20 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 20
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Недостроенное здание с видом на мост в Алтынове, Ялова Ялова – один из самых привлекательных…
$421,979
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Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$178,336
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Квартира 4 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 4 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$131,163
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Дуплекс 5 комнат в , Турция
Дуплекс 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
Двухуровневая квартира с 4 спальнями в охраняемом комплексе в Ялове, Кайтаздере, рядом с мос…
$138,606
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