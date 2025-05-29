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Коммерческая недвижимость в Серданьоле-дель-Вальес, Испания

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 371 м² в Серданьола-дель-Вальес, Испания
Коммерческое помещение 2 371 м²
Серданьола-дель-Вальес, Испания
Площадь 2 371 м²
Лот из трех объектов в районе города Серданола дель Байес в пригороде Барселоны. Общая площа…
$2,62 млн
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Коммерческое помещение 1 150 м² в Серданьола-дель-Вальес, Испания
Коммерческое помещение 1 150 м²
Серданьола-дель-Вальес, Испания
Площадь 1 150 м²
Коммерческое помещение в городе Серданьола дель Вальес - пригород Барселоны.  Общая площадь…
$2,45 млн
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Коммерческое помещение 213 м² в Серданьола-дель-Вальес, Испания
Коммерческое помещение 213 м²
Серданьола-дель-Вальес, Испания
Площадь 213 м²
Коммерческое помещение в районе  города Барселона - Серданьола дель Байес. Общая площадь 21…
$387,610
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