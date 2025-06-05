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Коммерческая недвижимость в Tossa de Mar, Испания

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 265 м² в Tossa de Mar, Испания
Коммерческое помещение 1 265 м²
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 40
Площадь 1 265 м²
Отель под ремонт в городе Тосса де Мар на побережье Коста Брава. Расположен в самом центре …
$1,76 млн
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Коммерческая недвижимость у моря, Барселона в Tossa de Mar, Испания
Коммерческая недвижимость у моря, Барселона
Tossa de Mar, Испания
Площадь 542 м²
Коммерческое помещение в пригороде Барселоны с арендатором - супермаркет Dia. Объект находит…
$867,256
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Коммерческое помещение 600 м² в Tossa de Mar, Испания
Коммерческое помещение 600 м²
Tossa de Mar, Испания
Кол-во ванных комнат 26
Площадь 600 м²
Продается отель в центре города Тосса де Мар на побережье Коста Брава. Отель 1 звезда, общее…
$3,41 млн
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