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Отели в России

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4 объекта найдено
Отель 600 м² в Кабардинка, Россия
Отель 600 м²
Кабардинка, Россия
Площадь 600 м²
Этаж 3/3
Предлагаю вашему вниманию готовый бизнес жилой дом с 21 гостевыми комнатами, расположенный …
$2,24 млн
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Отель 2 000 м² в Лысковский муниципальный округ, Россия
Отель 2 000 м²
Лысковский муниципальный округ, Россия
Площадь 2 000 м²
Этаж 2/2
Продается комплекс домов в живописном   месте Нижегородской области, Лысковского района   по…
$278,403
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Отель 670 м² в Городец, Россия
Отель 670 м²
Городец, Россия
Площадь 670 м²
Этаж 2/2
Продаю отдельно стоящее здание 670 метров на земельном участке 6 соток, всё в собственности.…
$302,612
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Отель 15 м² в Приморско-Ахтарск, Россия
Отель 15 м²
Приморско-Ахтарск, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
Количество этажей 3
ПРОЕКТ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА! ОТЕЛЬ НА СДАЧЕ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие …
$57,129
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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