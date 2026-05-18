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Коттеджный посёлок Коркинский Ручей

Колтушское городское поселение, Россия
от
$46,707
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17
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ID: 38090
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Дата обновления: 16.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Колтушское городское поселение

О комплексе

Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на территории посёлка – отличный выбор.

К поселку можно доехать по одному из двух удобных маршрутов: по Мурманскому шоссе или Колтушскому шоссе Навигатор всегда подскажет менее загруженную трассу. 15 минут от КАД, и вы дома.
В стоимость участков уже включены коммуникации: электричество 3 кВт с возможностью увеличения мощности, дороги и система водоотведения. Ограничений по застройке – нет!

Красота природы, обустроенные и чистые пляжи, купание в Коркинском озере – всё это доступно жителям посёлка. На базах отдыха, расположенных на берегу озера, можно устроить пейнтбольный турнир, поймать форель, покататься на квадроциклах, а зимой на снегоходах. Вокруг поселка густой лес, а на его территории протекает широкий ручей. Такое природное окружение обеспечивает высокий уровень экологии и здоровую жизнь всей семьи.

«Коркинский Ручей» находится рядом посёлком «Кокосы» застройщика «ФАКТ.». Это позволяет жителям в свободном доступе пользоваться досуговой инфраструктурой соседнего посёлка. Найти новых друзей и вместе гонять футбольный мяч, устраивать турниры по пляжному волейболу среди взрослых и детей, заниматься на уличных тренажерах и отдыхать с малышами на детской площадке возле дома, а зимой кататься с горки.

В рекреационной зоне «Кокосов» управляющая компания проводит праздники, соревнования и мастер-классы для детей и взрослых. Жители «Коркинского Ручья» с удовольствием присоединяются! Организация праздников, поддержание порядка и чистоты в посёлке лежит на плечах опытной управляющей компании.

Магазины, школы, детские сады, поликлиника, отделения почты и банков расположены в 10-ти минутах езды на автомобиле, в большой деревне Разметелево. Поэтому жить в «Коркинском Ручье» будет удобно круглый год. Участок № 161. Кадастровый номер 1: 47:07:1047004:1058 Кадастровый номер 2: 47:07:1047004:1059

Местонахождение на карте

Колтушское городское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$46,707
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